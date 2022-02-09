遭凍結民主黨籍半年　李華明不退黨提上訴：狄志遠勸我為民主出力

去年舉行的立法會選舉，民主黨元老、前立法會議員李華明因不理該黨中委會反對，以個人名義支持新思維主席狄志遠參選，被紀律委員會凍結黨籍半年。李華明表示，已就處分向中委會提出上訴，中委會下周三（16日）將召開會議處理。



李華明稱受到不少民主陣營人士挽留，包括狄志遠，希望他留在民主黨內，因此提出上訴。他指自己在上訴書，就著紀委會裁決他嚴重破壞民主黨聲名和違規支持狄志遠參選提出證據反駁，但現階段不宜公開內容。



促中委會澄清：是否不准提反對聲音

李華明曾經明言對中委會無信心，不會就裁決進行上訴，並考慮退黨。他回覆《香港01》查詢時表示，有關報道刊出後收到不少民主陣營老朋友，包括狄志遠挽留，希望他無論如何都要留在民主黨，為民主運動出一份力，因此他改變主意，在上訴期限最後一日提出上訴。

李華明就紀委會的指控提出反駁，但他說現時不宜公開詳情，以免再被指破壞黨的聲名。他又要求中委會澄清，黨員是否不可以提出反對中委會的聲音。被問到如何看待上訴成功的機會，他稱不會猜測，將以平常心應對。

另外，民主黨副主席梁翊婷及黨員蘇逸恒，不顧該黨中委會反對，支持港島東候選人潘焯鴻，紀委會建議革除二人黨籍，有關建議料同樣在下周三中委會會上處理。