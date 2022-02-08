民主黨質疑私人限聚難執行　「不打針可解僱」恐違《歧視條例》

政府宣布大幅收緊防疫措施，公眾地方限聚令首次伸延到私人處所，並將限聚人數進一步收緊至2人，兩個家庭以上的聚會被禁止。民主黨主席羅健熙豪認為有關規定難以執行，批評高官「不食人間煙火」，認為規定既擾民亦難有成效。而限聚人數由4人收緊至2人，與病毒殺傷力不合比例，質疑如何有助切斷病毒傳播。
民主黨深水埗區議員袁海文則質疑，政府推行「疫苗通行證」對切斷傳播鏈沒作用，認為疫苗最大作用是減低重症或死亡風險，認為相關政策只是為了「谷針」而懲罰不接種疫苗的市民，逼他們承受不合比例的代價。
袁海文指，「疫苗通行證」及各種嚴苛措施必須合乎比例，訂下清晰的放寬指標，例如會隨確診人數減少、重症或死亡個案下降、以及接種率提高而放寬。
至於政府將修訂《僱傭條例》，准許僱主因員工不願接種疫苗而解僱對方，該黨沙田區區議員冼卓嵐批評當局漠視勞工權益，強調有不少員工出於健康問題未能打針。他認為政府一方面提供失業津貼，另一方面卻助長無理解僱，反映「施政方針矛盾至極。」
冼卓嵐引述平機會主席朱敏健曾經表示，「谷針」應靠提供額外便利，而非懲罰不接種人士，表明員工純粹因為個人意願不接種而被解僱，有可能會違反《殘疾歧視條例》。
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