拆局｜習近平講話政治含意濃厚　港府抗疫必須做好兩件事

國家主席習近平就支援香港抗疫發出重要指示，情況罕見，這是新冠疫情持續兩年多以來，習近平再一次作出專門針對疫情的指令，對上一次已是2020年1月爆發疫情的武漢，反映香港疫情之危急、嚴峻，即使是2019年修例風波引發騷亂，習近平都未曾以這樣的方式發令，現在香港陷入「戰時狀態」，面臨的危機比2019年更是有過之而無不及！



港府須切實負起主體責任

翻查資料，習近平在新冠疫情兩年以來共發出兩次重要指示，首次是2020年1月20日，對武漢爆發疫情下達重要指示，強調要把人民生命安全和身體健康放在第一位，制定周密方案，組織各方力量開展防控，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。

兩年後的今天，香港第五波疫情一發不可收拾，每日確診數千，未能送院隔離者以萬計，醫療系統不勝負荷，大批患者更被安置急症室外的露天帳篷，情況令人心酸。內地兩年來多次爆發疫情，近期西安更是全面封城，習近平都沒有發出重要指示，香港的情況瀕臨失控，港府顯得束手無策、左搖右擺，習近平講話一方面反映香港疫情危急，一方面亦指明方向，堅定抗疫決心意志，港府必須立即行動，帶領全社會打勝仗。

習近平強調港府要切實負起主體責任，做到「三個一切」和「兩個確保」，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，具有濃厚政治含意。首先，抗疫工作特區政府有無可推卸的主體責任，即使有「國家隊」全力支援，特區政府仍是第一責任人，責無旁貸，習近平的指示可謂一鎚定音，重申「特區主導、中央援手」定位，但當中「切實」兩字十分關鍵，反映中央對港府抗疫不力的不滿，這話是說給特首林鄭月娥聽的。

綜觀習近平重要指示及早前港澳辦稿件，林鄭政府只要提出要求，中央及內地地方政府均會盡力協助。（林鄭月娥Facebook）

事實上，習近平亦指令中央各有關部門和地方要全力支持和幫助港府做好防疫抗疫工作，意味只要港府「開口」，上至中央下至地方政府，都會全力支援。在此情況下，國務院港澳辦、國家衞健委以至廣東省政府，協助香港抗疫的工作必定大幅增加，特區政府必須缺好對接工作，用好國家支持，更強勢地推出措施壓住疫情，動員一利可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施。

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民怨爆發 團結是要務

第二件事是團結一致，齊心抗疫。當前疫情失控、醫院迫爆、生活必須品供應短缺，已經引發巨大民怨，影響社會穩定，習近平提到要「確保香港社會大局穩定」，反映民怨已達爆發臨界點。

無可否認，香港經歷2019年修例風波後，社會嚴重撕裂、分化，政府「谷針」、推行「安心出行」、收緊社交距離等舉措，引起部分市民反彈，這是可以理解的，但第五波疫情已去到最危急之時，絕大部分市民仍是自律、守規矩，更不容說醫護人員、公務人員、社會志願者等冒著安全風險，走在疫情最前線，政府現在要做的是團結社會，組織好各方力量，上下一心共同打好疫戰。