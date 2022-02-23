財政預算案｜陳茂波勢再派消費券至少有5千？自住樓差餉或有減免

財政司司長陳茂波今日（23日）上午11時將宣佈《財政預算案》，在新冠疫情下，市民關注政府有多少支援措施。今次《財政預算案》「收得密」，甚少措施提前流出，《香港01》整合現時各界流傳的消息，當中以再派消費券和差餉制度改革風聲最大。



陳茂波去年公佈派發電子消費券，坊間反應正面。（資料圖片）

陳茂波去年宣佈首度分期派電子消費券，雖然有平日不習慣電子消費的市民在登記時出現困難，但整體效果良好，市民消費意慾明顯增加，在疫情下確能支持零售業界，並惠及餐飲等多個行業，社會反應正面。

政府經濟顧問在去年消費券推出前粗略估計，該期消費券計劃可提振經濟相當於本地生產總值0.7個百分點。在疫情仍未受控之下，商界繼續盼望今年會再派發消費券，以刺激市道。中銀香港近日亦已列入儲值支付工具（SVF）名冊，金融界認為是為旗下BoC Pay參與新一輪消費券鋪路，側面反映派發消費券成數高。

▼上一輪消費券推升市民購物意慾，旺角電腦中心出現人潮▼



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政界開價5000至1萬 專業人士意見較審慎

綜合政界「開價」，除新民黨堅持不應派錢，而要將資源用在最有需要的地方之外，其他建制政黨均贊成派消費券，「叫價」5,000至1萬元不等。

專業界別人士亦多認同政府有能力派消費券，惟憂慮政府需要應付大量開支，金額相對保守。香港稅務學會會長吳錦華在電台節目表示，消費券短期內可以保護經濟，同意有需要派，但金額是否5,000元甚至更多「呢個要諗諗」。德勤亦表示雖然認同消費券，但預期明年預算案會再錄赤字，因此派消費券需要考慮量入為出。

其他會界計建議包括安永提出派3,000元消費券，羅兵咸永道建議分兩次各派2,500元，畢馬威亦認為可派5,000元，澳洲會計師公會則建議全民派3,000元消費券，再向弱勢群體加碼多派3,000元。

有傳政府將檢討差餉制度。（資料圖片）

引入累進差餉制度 能者多付、自住可減免

另一項熱傳的措施是差餉制度改革。陳茂波去年《財政預算案》已預告會檢視差餉制度，包括研究引入累進差餉制度及為自住物業提供恆常寬減。政府檢討近一年，政界傳出多項改革細節，包括研究向高估值物業徵收更高的差餉率，而自住單位則可以減免。

目前全港差餉率是劃一5%，有關細節即引入累進差餉制度，做到「能者多付」，亦有助應對經濟學者多年警告的稅基狹窄及所引起的收入來源受限問題。

有報道指力政府有意正式推行長者院舍住宿照顧服務券計劃。（資料圖片）

長者院舍券研究變恆常措施

社會福利署在2017年推出長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃，實行「錢跟人走」，為正於中央輪候冊等候入住院舍的長者，提供院舍券資助，有報道指，政府有意將院舍券變成恆常措施。

外界倡寬減薪俸稅和差餉 短期失業津貼

疫情之下經營者和打工仔都面臨經濟困難，陳茂波已事先透露會有支援中小企及紓解民困的措施。外界預期近年經常推出的措施大致會維持，例如德勤建議寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限3萬元，另外自住居所租金可用於扣除薪俸稅。而畢馬威則建議針對虧損企業提供「負稅率」措施，並寬減差餉。

至於本身是會計師的選委界議員林智遠，聯同會計專業發展基金及香港華人會計師公會等組識提出建議，除了派5,000元電子消費券外，亦指出設立短期失業援助金，向受疫情影響人士派發每月5,000元資助，最長半年，又建議設立過渡性租金津貼，以及長者生活津貼、高齡津貼及傷殘津貼等發放「雙糧」等。