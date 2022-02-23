財政預算案｜陳茂波：絕不放寛樓市辣招　放寛按揭不會推高樓價

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》，提出放寬按揭保險上限，首次置業者八成按揭樓價上限由1,000萬元，提升至1,200萬元；九成按揭樓價上限則由800萬元，提升至1,000萬元。被問到為何只放寛按揭成數樓價上限，不放寬樓市辣招，陳茂波劈頭回應：「辣招，我係唔會放寬嘅，管理樓宇需要嘅措施，我係唔會放寬嘅。」



他指考慮到美國可能加息下，市民置業較為小心，加上未來樓宇供應穩定，相信放寬按揭成數對樓價推波助瀾的影響較少。



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助市民買樓自住及樓換樓

陳茂波在《財政預算案》記者會上表示，放寬按揭成數主要考慮市況供應穩定下，讓想買樓自住，細樓換大樓的市民更方便。他表示一直以來知道有市民想買樓自用，但無法交出大額首期，早年曾放寬一次，方便市民上車。

他表示，考慮是否推出時，主要視乎市民需要、市況會否引起熱炒，而上次放寬後，樓價相對平穩，同時未來4至5年樓宇供應充足，加上息率提升下市民比較小心，故希望提供一個選項讓大家考慮，相信不會引起熱炒。

陳茂波料太古城、康怡花園等中產屋苑，不會受到累進差餉的影響。（資料圖片）

租值55萬以下維持5%差餉 相當於每月租值4.6萬

《預算案》提出引入累進差餉制度，建議應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業，差餉一如現時按租值5%徵收。而應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，則建議首55萬元租值同樣按5%徵收差餉，其後25萬元租值則按8%徵收，超出80萬元的租值會按12%徵收。

陳茂波解釋改以累進制方式徵收是本着「能者多付」的原則，在國際上很常見。他指改革後，要繳交更高稅率的物業，每月租值要達到約4.6萬元，所以絕大多數中產都不受影響，估計受影響物業只有2.2萬多個，佔本港整體單位約2%，比例很少。他舉例指康怡花園、太古城等中產住宅不會受影響，希望對一般中產不會構成重大負擔。