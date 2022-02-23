預算案一再估錯數？陳茂波：得益股樓暢旺　實際600多億赤字

【財政預算案2022】今年財政預算案錄得財政盈餘189億元，與原先預算出現1,016億元赤字相去甚遠。財政司司長陳茂波在預算案記者會上解釋，在扣除政府發債、基金回撥後，實際上有600多億元赤字。



赤字只有原本預估的一半，陳茂波稱，主要是賣地收入及發展商補地價比預期高，合共400多億元，形容「好多年來未見過咁高」。他強調由於赤字遠少於原本所想，感恩可以更果斷地推出各項措施。



陳茂波（左二）出席記者會時表示，去年預算案原本預計今年有約1000億元赤字，今次雖然有180多億盈餘，但在扣除350多億元發債後，其實已有赤字。（政府新聞處）

發展商補地價逾400多億元

陳茂波出席記者會時表示，去年預算案原本預計今年有約1,000億元赤字，今次雖然有180多億盈餘，但在扣除350多億元發債後，其實已出現赤字，加上在2021至2022年度將房屋儲備基金有回撥、未來基金投資累積收益250億元入帳，如果撇除相關帳目，其實有600多億元赤字。

至於赤字仍比去年估算大減，陳茂波表示，發展商補地價令政府收入增共400多億元，形容為「好多年來未見過咁高」。

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較多中低收入人士跌出稅網

陳茂波詳細分析稅收情況，發現疫情對基層打撃最大，因為前年薪俸稅及利得稅退稅額最高2萬元，去年調低至上限1萬元，卻未令這方面收入增加，而實際上更是少了人交稅。但稅收反而多了，因為納稅人分布中，中低層收入人士收入減少，而高收入人士收入則增多，導致稅收多了。他指薪俸稅收入有90億元，加上去年有人申請延後繳付稅項，令今年帳面收入增加等。

金融地產疫下暢旺 利得稅多收450億元

陳茂波提到，政府原本估計利得稅會下跌，但2020年及去年金融業向好，地產業去年亦不俗，所以政府在相關方面利得稅收入多了450億元。印花稅方面，因為去年8月至9月樓市暢旺，上半年股市又旺，今年增加了90億元。

他解釋政府開支同樣比預期少，因為疫情令部分服務花費減少，種種原因令政府今次預算案，赤字遠少於原本所想，感恩可以更果斷推出措施。