預算案︱禁追租半年零售舖可受益　陳茂波籲業主勿「迫死租客」

【財政預算案2022】疫情失控面對最嚴厲的防疫措施，有不少行業受疫情影響收入白交租金，甚至停業減省人手開支，節流希望捱過寒冬。財政司司長陳茂波今年破天荒提出，將立法禁止追討欠租商戶，業主不得對指定行業的欠租者，採取追討等法律行動，為期3個月，最長可延至半年，希望為商戶換取喘息期。



陳茂波在記者會表示，「希望業主不要以法律行動逼死租客」，如果業主與租客有任何問題都可一同討論、解決，甚至考慮提供寬免等。被問到會否擔心被司法覆核時，他強調已與律政司討論，在法律上沒有問題，而且外國亦有類似措施。



陳茂波在記者會上表示，陳茂波在記者會表示，「希望業主不要以法律行動迫死租客」。

陳茂波在預算案記者會上指，將立法規定在最長半年內，指定行業的租戶即使未能如期繳交租金，業主亦不可以終止租約、或採取其他相關法律行動。他解釋，措施旨在為租戶減輕經營及周轉壓力，希望業主不要以法律行動「逼死租客」。他解釋指，主要希望讓業主及租客有空間冷靜下來，讓突如期來的疫情不要拖垮中小企，強調保住他們、亦是保住就業。

除抗疫基金17類處所 零售業興趣班同獲保障

至於業主如果因為沒有租金收入導致供樓有困難，政府已與金融管理局討論，希望銀行可以作彈性處理。陳茂波強調，這個措施在海外亦有先例，例如英、美及新加坡都曾推出類似規定，而香港立法規限的範圍放在租金上，亦是經過與律政司的討論。

陳茂波表示今次措施涉及的處所，包括防疫抗疫基金支援的17類處所，例如幼稚園中心、補習學校和洗衣店等，另外也新增零售業及興趣班等行業。