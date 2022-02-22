疫苗通行證︱醫學會鄭志文嘆拒針者偏執　極少病症可獲醫學豁免

疫苗通行證本周四（24日）實施，進入商場及街市等處所須先打針，除非獲醫生簽發「醫學豁免證明書」。衞生署今年1月底及2月中，更新了給予醫生的指引，收緊簽發門檻，極少情况下如中風、心臟病發等可獲有期限豁免，為期3至6個月；孕婦亦難獲豁免，因為指引已將懷孕從科興疫苗「禁忌症」中剔除。

醫學會副會長鄭志文今早（22日）於港台節目上表示，新指引下醫生執行會更加清晰，未來只會有非常少數病人可獲簽發證明書。他又指，對醫生來說最大的難處不是如何判斷病人是否適合接種，反而是部分市民仍然對疫苗存有誤解，「執著地唔想接受。」



▼7張圖片解釋疫苗通行證▼



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更新指引令醫生執行更清晰

鄭志文指，更新指引實際上對於豁免的標準影響不算大，只是對醫生來說更加清晰化，例如對於長期病患者的標準說得更清楚，也標明3至6個月的有效期，執行而言難度不大，因為醫生經常都要判斷病人是否適合接受某種治療。

他指，近日政府推出疫苗通行證安排後，的確多了市民向同業求助，要求簽發證明書，認為真正最難處理的地方，在於許多求助的市民對疫苗都有所誤解，「執著地唔想接受」，醫生要嘗試幫助市民接受疫苗。鄭又指，孕婦在較早前也可以接種復必泰疫苗，最新的更動只是將其從科興「禁忌症」中剔除，她們本身也需要接種疫苗，又指醫生向來都鼓勵孕婦接種流感針，因孕婦是高風險人士，更加需要保護。

醫學會副會長、家庭醫生鄭志文。（資料圖片）

近期中風、心臟病情不穩者不宜打針

鄭志文表示，真正有需要簽發豁免證明的人士，是一些近期曾經中風、有心臟問題而又病情未穩定的人士：「呢啲先係高危群組，因為病情未穩定，打針可能干擾病情復元」，但當病情穩定後就可以打針，因此豁免證明書每3至6個月更新一次，是合適做法。他指，如果證明書永久有效，病人以後都不能打針，如其本身有長期病患，風險更大。

鄭志文坦言，新指引下能獲簽發豁免的人士非常少，醫學界會繼續嘗試向市民解釋，減低他們對疫苗的疑慮。他又反問：「當大家成日一窩蜂咁去搶購中成藥時，又有冇睇清楚個副作用？疫苗喺國際上已經有咁多研究證明有效，副作用又較少，點解又唔接受？」