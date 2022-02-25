疫苗通行證︱許正宇籲銀行等自覺實施　提醒金融業配合下月強檢

「疫苗通行證」昨起（24日）實施，進入食肆、商場等表列處所、以至學校及公營機構辦公室等均須完成疫苗接種。財組及庫務局局長許正宇強烈呼籲，銀行、證券、保險及強積金業界按照監管機構發出指引，仿效政府實施「疫苗通行證」安排，推動員工接種疫苗及加強劑，鞏固整體抗疫「防護牆」。



政府下月將推行三次具法律效力的全民強檢，許正宇亦希望金融界僱主，屆時可以便利僱員按時接受檢測，以配合計劃順利進行。



籲盡量安排在家工作 市民善用網上理財

許正宇今早透過網誌向金融業界發出呼籲，政府本月中提早在政府處所向所有政府僱員推行「疫苗通行證」安排，過程順利，希望業界跟隨。他又指，面對嚴峻的疫情，減低人群聚集至關重要，希望業界審視員工及營運安排，盡量壓縮須於辦公室上班的人數，減低病毒傳播風險；市民應盡量使用網上理財渠道，減少到訪實體分行。

許正宇希望金融業界落實好防疫措施，加強抗疫的韌性，團結一致打贏抗疫戰。