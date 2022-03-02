全民檢測太遲？陳凱欣促改疫區強檢：百萬人確診中央支援也難隔離

港府計劃本月內推行全民檢測，但至今未有具體方案，包括會否禁足等。選委界立法會議員陳凱欣今早（2日）在電台節目上表示，政府已錯過全民檢測的時機，建議在疫情爆發地區進行強制檢測；若發現確診者，家居環境適合的話的可原址隔離，劏房戶則可送往隔離設施。



自由黨批發及零售界議員邵家輝指，業界希望長痛不如短痛，認為可禁足14天，確保疫情回落。他又稱，香港食品供應商向來清楚市民的需求，不會缺貨，但若果市民購買大量儲糧，則「多多都唔夠」，相信一旦政府決定推行禁足，會提早通知市民。



陳凱欣倡疫區強檢 確診劏房戶送隔離設施

陳凱欣認為，政府已錯過全民檢測的最佳時機，建議政府以風險為導向，精準劃定檢測範圍，例如在深水埗、沙田及屯門等疫情廣泛爆發的地區，進行強制檢測，由當局考慮有關住址是否適合原址隔離，長者及12歲以下的確診者應送往醫院接受治療，至於劏房戶等家居環境不適合隔離的人士則可送往隔離設施，切斷社區傳播鏈。

她質疑待疫情回落才進行全民強檢是太遲，又稱即使在中央支援下，政府已開始興建大量隔離設施，亦不足以應付感染人數：「百幾二百萬人感染，起幾多（隔離設施）都無用！」強調政府應做好確診者分流工作。她建議推行「港康碼」，規定市民持陰性檢測結果才獲「綠燈」，可准外出。

邵家輝倡全禁足14天 由3萬義工送物資

邵家輝說，香港食品供應商一向掌握香港市民需求，不會出現缺貨，但如果市民購買大量儲備，則「多多都唔夠」。他相信如果政府推行禁足，會提早通知市民，又強調目前世界各地食品和藥物供應不缺。

對於有商戶縮短營業時間，邵家輝稱一來是為了節省開支，二來是不少員工確診或成為密切接觸者，令店舖人手短缺情況更嚴重。他說業界希望長痛不如短痛，建議除必要服務外，全港禁足14天，確保疫情受控。他指出，禁足期間開放超市會增加傳播風險，認為可招募義工向港人運送物資，預料只需3萬人便可維持全港市民所需。