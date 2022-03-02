上水屠房︱內地38援兵抵港　商會：運輸買手同爆疫　最快周末復市

上水屠房爆疫停運多日，負責屠房日常營運的華潤五豐，由內地抽調38人今天（2日）中午經深圳灣口岸來港支援，初步計劃駐港兩個月，期間實施閉環管理，務求紓緩屠宰人員短缺情況，恢復屠房運作，逐步恢復鮮肉正常供應。



關於屠房恢復活豬、活牛屠宰及拍賣時間，華潤五豐表示，須待食環署進一步通知。屆時，38人團隊將立即投入屠宰線工作，恢復上水屠房運作。



香港豬肉行總商會理事長許偉堅則表示，有內地屠宰員支援固然好，但除了生產線屠宰豬隻外，運送及銷售同樣重要，但現時豬隻運輸及買手同樣因多人中招而人手不足，最快要到本月6日再進行檢測才有望復工，現階段即使內地屠宰員到港，將新鮮豬肉推出市面零售仍有困難。



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屠房復工人手僅往時一半 將提供有限度服務

上水屠房生產管理部原本有150人，目前可以正常上班的約 40 人，連同38人團隊，只是原本人手的一半。華潤五豐表示，暫時無法馬上回復到平日的運作，但相信恢復過程不會太長。屠房復工後將提供有限度服務，屠宰量每天大約1,800頭，因為屠宰後須經拍賣批發，價格是純粹商業競價行為，有可能會上升。華潤五豐指，香港若對人手有進一步需求，將盡力協助。

團隊由內蒙、杭州等抽調 駐港兩個月閉環管理

華潤五豐表示，「援港保供專班」38人團隊是有專業資質、豐富執業經驗的屠宰生產線專家，由深圳、杭州、上海、南寧、內蒙錫林郭勒盟等地抽調，平均從業超過6年。因為屠宰工作沒有從業資質要求，所以不存在認可問題。38人的日常生活將閉環管理，住宿單人單間分樓層管理，工作有專巴接送，膳食由公司集中安排。

團隊成員均已接種疫苗，來港後將三天兩檢進行核酸檢測；在屠房工作期間將全程不脫口罩、不飲水，穿戴防護衣及雙層口罩。而薪酬將在原工作地發放，在港期間會有津貼和補助。團隊領隊周國明則指，援港獲得了公司和家人的支持和鼓勵，覺得很榮幸。

華潤集團董事長王祥明在送行儀式上，感謝38人主動請纓，將全力做好後勤保障。團隊上月27日已在深圳集結，其後兩天辦理過關證件等前期準備工作，並進行了崗位及安全、防疫等專業培訓。