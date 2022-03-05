港區人代擬改選制　明文禁國安犯參選　王晨：確保都是愛國愛港者

第十三屆全國人民代表大會第五次會議今早（5日）開幕，其中一項議程是審議下一屆港區人大代表的選舉辦法。全國人大常委會副委員長王晨就《草案》作說明，港區人代名額為36人，與今屆相同，由選舉會議投選產生。



王晨指，全國人大去年完善了香港選舉制度，修訂了《基本法》附件一、二，重構了選舉委員會。選委會委員中的中國公民，將組成投選新一屆港區人代的選舉會議，他指安排充分體現「愛國者治港」，不超過1,500人的規模亦都比較適當，結構更加優化。草案亦規定，任何人因危害國安被判有罪，即喪失參選資格。



中國公民選委組成「選舉會議」

王晨說，全國人代必須效忠中華人民共和國，不得危害國家安全，《草案》將規定任何人因危害國安而被判有罪，即喪失參選資格。相關人士由選舉會議主席團、全國人大常委會分別作出決定，不將其列入候選人名單、從候選人名單中除名、確定代表當選無效，或確定終止其代表資格。草案亦規定，候選人的提名人數為15人。

王晨指，繼續透過具廣泛代表性的選舉會議，提名並選舉產生港區全國人代，做法經實踐證明是可行的。這個選舉辦法深入貫徹落實國家主席習近平，關於港澳工作的重要論述和重要指示批示精神，適應新形勢新變化，堅定落實「愛國者治港」、可確保港區人代都是堅定的愛國愛港人士。

現時選舉會議包括前議員 約10%為泛民人士

回歸後的港區人代一直由選舉會議選出，成員包括特首、對上一屆選舉會議成員、時任香港全國政協委員、選委會的中國公民。因此，每屆「選舉會議」人數不斷累積增加，現屆約有二千人，包括約200名民主派人士，例如民主黨創黨主席李柱銘、前主席何俊仁及多名立法會前議員等。今次變動意味著這批民主派人士，無法再自動續任選舉會議成員。選舉委員會將進一步獨攬選出港區人代的權力。