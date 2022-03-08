梁美芬：親人聽從當局指引在家隔離終離世　斥政府未妥善撥調資源

立法會「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」今午（8日）開會，多名立法會議員關注醫護人手不足的問題，有議員要求政府交代，會否將安老院舍受感染院友，送至社區隔離中心隔離。

經民聯立法會議員梁美芬透露，她一名染疫親人聽從當局指引在家隔離，最終離世，批評政府沒有做好統籌，未能妥善調動醫療資源。

食物及衞生局副局長徐德義表示，社區隔離中心的規格未必適合照顧染疫長者，但留意到有關需要，會從長計議，又指政府會向內地要求撥調醫護人手。



徐德義：社區隔離中心規格不適合染疫長者

民建聯葛珮帆問及當局計劃何時完成全部安老院舍疫苗接種，又促請政府優先將確診長者搬離安老院。醫療衞生界林哲玄稱，只要在社區隔離中心加設醫療監督儀器、急救設備等，便足以照顧到原本在院舍內的長者，質問當局會否盡快將安老院確診長者轉至社區隔離中心。

徐德義表示，當局計劃在兩至三周內完成全數安老院舍疫苗接種，又指出安老院舍確診長者需要密切醫療監察，社區隔離中心的規格未必適合，但留意有關需要，當局會再從長計議。

他又指，將陸續有更多指定醫院接收新冠患者，包括天水圍醫院、北大嶼山醫院。

▼3月8日香港市況▼



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梁美芬質疑政府未告知市民新冠危險性

選委界議員黃元山問及當局預算需要增加多少個床位，以應付重症人數，以及政府「從長計議」時需要考慮甚麼因素，會否向內地要求增撥人手。

梁美芬要求當局交代一個更精準的抗疫路線圖，稱第五波爆發以來已有逾2000人因新冠肺炎離世，包括她的一名親人，該名親人起初是輕症，跟隨當局指引在家隔離，但後來病情惡化，「一走就走」。她又指，現時市民認為政府無法幫助他們，即使受感染亦不願申報，質疑當局未有告知市民新冠肺炎的危險性，儘管不是長期病患者，亦有機會染疫死亡，「60歲打咗一針嘅人唔知道係咁危險，係即時斃命㗎！」

她批評政府未有妥善撥調醫療資源，應積極徵用私家醫院和診所，並安排內地醫護人員來港幫忙，「《緊急法》都已經做埋，點解唔係內地醫護人員到位呢？」。她稱，醫療界中所有反對內地醫護來港的人士，也應到前線照顧病人。

徐德義回應指，目前醫護人手緊張，政府有向內地要求增撥人手；至於需增加多少個床位則未有估計，稱內地專家目前與醫管局和衞生署檢視抗疫政策，會看看如何分流處理。