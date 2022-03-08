全民強檢延至4月？梁栢賢認同押後　田北辰促落重藥為長者保命

第五波疫情失控，準確的感染數字至今未能掌握，根據官方數字，至今累計確診52萬人，單日病歿數目持續高企在三位數；然而追蹤檢測大落後，港大最新推算，全港染疫者已達到184萬人。

特首林鄭月娥早前指3月內進行全民強制檢測，但近日不論國務院副總理韓正、國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，均表明當務之急是減低長者重症及死亡率，其中梁萬年指全民檢測要有周密安排，把握時機。

建制圈子近日傳出，全民強制檢測日子可能有變，或延至4月進行，因目前每日有大量確診個案，隔離設施不敷應用，而且待疫情回落再做可找出確診者，但仍待港府高層拍板。有行會中人指，全民強制檢測一定會做，港府已密鑼緊鼓籌備，但要看合適時機，3月、4月皆有可能。



醫管局前行政總裁梁栢賢今日（8日）在社交網站表示，梁萬年意見到位，認為政府開始掌握到控疫新方向，但認為「心態依然未能擺脫政治正確的金剛罩。」立法會議員田北辰亦不反對以「保命為先」推遲全民檢測，但他質疑政府是否下定決心「落重藥」保護長者，包括考慮強制長者接種保護力較強的復必泰。



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梁栢賢指強檢僅篩查：首要解決救治等樽頸問題

梁栢賢以「樽頸戰」為題帖文，是他一個半月以來第17篇疫情點評。他指疫情爆發至今，很多抗疫措施出現樽頸，包括分流救治程序，未能有效善用指定診所和私人醫療機構的協同效應等，「當前問題要當前解決」，至於「全民強檢」很明顯並非優先的抗疫選項。

梁栢賢約兩周前指，全民強檢及「封城」已過黃金時機，估計確診人數到了本月底原定全民強檢推行之時，或已達到幾百萬人，但隔離設施不足的情況下，全民強檢只會淪為染疫篩查，並不能視為有效的控疫及切斷傳播鏈手段。他多次呼籲，要分風險分流收治及居家隔離，確保床位分配予重症病人；而佔絕大多數的輕症者則「居家隔離」，同時要全力推高疫苗接種率，建立免疫屏障。

梁栢賢最新表示，相比起全民強檢，當前一系列樽頸問題都有待解決，諸如社區治療和隔離設施的入住安排；長者及兒童接種、以及居家抗疫支援；因人手短缺導致物資供應、遺體處理、醫療廢物囤積和環境衞生等問題，都亟需政府強力統籌，各司其職，做到細緻無縫。

韓正、梁萬年強調「保命」為先

就著「全民強檢」，其實本地專家都有近乎一致的看法，認為既然已錯過爆發之初的時機，就應等待疫情回落之時，屆時隔離設施較為充足、個案回落，方可收加速疫情完結之效。梁萬年昨天（8日）亦表示，「動態清零」應分階段落實、分步驟實施，當前應集中醫療資源，優先實現「減少感染、減少重症、減少死亡。」

主管港澳事務的國務院副總理韓正，在北京連續兩天接見港區人代及政協委員，同樣提到要盡快減低長者重症情況，以及採取有力及果斷措施減低死亡率；但未有提到全民強檢。梁萬年則在訪問中透露，港府正研究制定分流分層治療病人的方案。

田北辰質疑政府未為「保命」落重藥

抗疫策略有變，田北辰認同「保命為先」的想法，但他始終認為「全民強檢」須從速進行，以盡早隔離染疫者，令市民生活恢復正常。他說專家只看數字作醫學判斷，但社會還要衡量經濟、以及嚴厲防疫措施下社會的心理健康，強調「封城強檢」以切斷傳播鏈是「上面（北京）都認同㗎。」他相信策略有變，是因為內地專家來港視察後了解到香港實況，包括安老院舍不可能實行閉環管理，「但死亡率不斷飆升」，所以才出現政策優次轉變：「保住命先，經濟行後，我唔介意支持！」

不過，田北辰指延後強檢須有具體回報，「（舖頭）捱唔到要執笠唔緊要，但真係要控制到死亡率下跌，交到功課！否則大家抑鬱多個幾月，就係雙輸。」他指暫時未見政府有決心下重藥為長者「保命」，舉例輝瑞口服藥仍待月底才有貨，「要救命連隻藥都搶唔到！」另一關鍵就是「谷針」，他指如果政府緊張人命「一早就應該強制（打針）」，尤其在這個時候，更應該要求長者接種復必泰。

他解釋復必泰抗體較高，而且專家表明「打兩針就夠」，相反打科興要三針，每針要相距三個禮拜，「未打完可能已經中咗，兩個月後個世界係點都唔知！（復必泰）可以最快打齊梗係好啲。」他指危急關頭，政府仍不肯鼓勵長者打復必泰，「梗係因為科興係國家嘅！依家唔係太平時勢、『清零』嗰陣大把時間畀人揀，唔應該再有標籤爭拗！」

田北辰說，口服藥及疫苗都是「保命」的重中之重，質疑政府不懂斷症，「死穴喺邊都摸唔到，又無膽落重藥！」他稱最終可能隨時雙輸，「大家都已經對政府無信心，啲人聽中央仲多過聽（香港）政府，真係好太鑊。」