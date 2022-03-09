鄭若驊：夏寶龍說法與鄧小平一致　一國兩制若利國利港無理由改變

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍今日（9日）在北京會見港區全國政協委員，據與會者引述，夏寶龍表明「一國兩制」如果行得正確，五十年後亦毋須改變，香港的普通法及法律制度同樣不會變。律政司司長鄭若驊發表網誌指，講法是重申了國家主席習近平及中央領導人一直明確支持和堅決在香港落實「一國兩制」，說法有理有據。



鄭若驊：普通法支撑「一國兩制」下資本主義

鄭若驊指，《基本法》第5條已經保證香港保持資本主義制度和生活方式五十年不變，同時並不意味著五十年後會停止。而且，若果「一國兩制」行之有效，有利於國家和香港，就沒有改變的理由。她指從制定及落實「一國兩制」的討論和鄧小平的說法，均可見「五十年」只是一個形象的講法，鄧小平就說過「前五十年是不能變，五十年之後是不需要變。」

她指普通法是香港作為國際金融中心和國際法律及爭議解決服務樞紐的重要基石，支撑著「一國兩制」下香港的資本主義，保持了香港的繁榮穩定，創造有利的營商環境，是世界上唯一英漢雙語的普通法司法管轄區。香港必須繼續善用普通法的優點，為香港、為國家發展作貢獻。