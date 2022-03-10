林鄭認發布信息欠佳　疫情平穩向下才強檢：高度重視內地專家意見

疫情居高不下，特首林鄭月娥昨天（9日）起，每早親自主持恆常記者會，解說抗疫戰況，將持續到「疫戰」結束。林鄭接受新華社專訪，承認政府在信息發布等方面做得不太好，指抗疫戰中提供準確資訊非常重要，要完善和提升這方面能力，更加公開和透明。



抗擊這波疫情獲中央全力支援，林鄭指，中央支持每天都要講，讓老百姓知道國家是最堅強後盾。她說過去幾年香港經歷了很多風浪，都能在中央的支持下安然度過，而且都會變得更好更強，「這次也不會例外」，相信經過這次中央大力援港，港人對國家的向心力肯定會更強。



送18萬公務員赴前線打仗：將病毒當成敵人

林鄭表示，這一次疫情和以往不同，有中央的支持。當前的工作重點是吸納了內地專家的意見，當感染程度比較廣泛時，應將有限資源用到最需要的地方，最大限度降低感染、重症及死亡，確保市民尤其長者的生命和健康。

她說，本來港府邀請的主要是內地流行病學調查專家，「但中央看到我們的老人家比較多，死亡個案也不斷上升，所以就派了一些治療重症的專家，我們高度重視內地專家的意見。」她相信經過中央大力支援，港人對國家的向心力肯定會更強，香港也會變得更好更強。

林鄭續指，抗擊疫情是港府壓倒一切的任務，要總動員60多個政府部門和18萬公務員，無論是支援病患抑或隔離設施，「都把公務員送上前線打仗」。她說抗疫要有鬥爭精神，將病毒當成敵人；並不斷調整策略，上下齊心。

全民強檢待疫情平穩向下才進行：時機綜合考慮

提供準確權威信息是其中一環，林鄭指，過去兩年的疫情新聞發布主要由衞生部門負責，交代疫情數字等情況：「但現在已經在打仗，社會還需要了解食物供應和疫苗接種率等其他事。」她說自己將每日將聯同相關局長，交代工作進展，澄清謠傳和誤會，提供權威信息。

林鄭又提到「全民強制檢測」，指會等到疫情較為平穩向下的時候才進行，一次不夠就做兩次，兩次不夠就做三次；具體執行時機則要做綜合考慮，並聽取專家意見。現時重點將圍繞長者，短時間內醫管局總病床一半都將用作收治確診者，強調現時治療是首要工作，讓輕症盡量不要變為重症。

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▼▼▼新華社訪問全文▼▼▼



抗擊疫情是我們的頭等大事——訪香港特別行政區行政長官林鄭月娥

香港第五波新冠肺炎疫情爆發以來，新增病例居高不下，目前陽性檢測個案已超過50萬宗，防疫抗疫形勢十分嚴峻。

就如何更好落實特區政府抗疫主體責任，科學精準施策實現防控目標，香港特區行政長官林鄭月娥9日接受新華社記者專訪，分析疫情形勢和介紹抗疫政策的同時，對大眾關切的問題也予以回應。

抗擊疫情是特區政府壓倒一切的任務

連日來，林鄭月娥多次強調將帶領特區政府切實負起主體責任，盡快穩控第五波疫情。

9日下午，林鄭月娥在接受專訪時說：“特區政府有60多個部門和18萬公務員，要全部調動起來。一是必須要有鬥爭的精神，把病毒當成敵人；二是在打仗時要不斷調整策略；三是要上下齊心。”

林鄭月娥說，現在所有同事都知道抗擊疫情是我們的頭等大事，是壓倒一切的任務。 “無論是參與支援病患，還是在社區隔離設施服務，都把公務員送上前線打仗。”

林鄭月娥也承認，特區政府在一些方面做得不太好，比如在信息發布上。她說，這次抗疫戰裡，給老百姓提供準確資訊非常重要。要完善和提升這方面的能力，更加公開和透明，定期為社會帶來準確權威的信息。

9日上午，林鄭月娥在記者會上宣布將啟動加強版新聞發布工作，除每週二舉行行政會議前見記者外，她每日將聯同一些相關局長交代工作進展，並澄清謠傳和誤會，提供權威信息。

“過去兩年的疫情新聞發布主要是醫療機構，談的是有關疫情的數字等情況。但現在已經在打仗，社會還需要了解食物供應和疫苗接種率等其他事。”林鄭月娥說。

“尤其這一次疫情和以往不同，有中央的支持。”林鄭月娥強調，中央的支持每天都要講，讓香港老百姓知道國家真的是香港最堅強的後盾。

把有限的資源用到最需要的地方

當前香港疫情防控的重點是“最大限度降低感染，最大限度降低重症，最大限度降低死亡”。林鄭月娥表示，政府吸納了內地專家的意見，當感染程度已經比較廣泛時，應該更集中把有限的資源用到一些更需要的地方，確保香港市民特別是長者的生命安全和身體健康。

據介紹，截至9日，香港第五波疫情累計死亡達2656人，死者絕大部分是年邁的長者，年齡中位數超過80歲，大部分都有長期病患。

“老人家無論在家裡、安老院里或已經進入醫院，我們都要為他們提供更好的治療，包括藥物治療和個人照顧。”林鄭月娥說，未來的重點還是圍繞老人進行。

9日上午，林鄭月娥公佈了特別針對長者的分流和分層治療多項措施。她指出，死亡的長者病患很多住在安老院舍中，政府已找到一些酒店，對在安老院服務的工作人員進行閉環管理，並在社區或託管中心安排護士查看長者病患身體狀況，同時安排指定診所和專門車隊為居家隔離的長者病患服務。

集中調動醫療資源也是重要舉措。林鄭月娥說，要把一些相關個案集中在一些定點醫院，在很短時間內擴大公營醫療系統裡的相關病床。

“現在我們只有幾千個病床是隔離治療，在很短的時間要把這個數字增加到16000個，而醫院管理局所有醫院裡的總病床才3萬多個，相當於把一半病床都收治新冠病人。”她說，現在治療是首要工作，讓輕症盡量不要變為重症。

除了減少重症、減少死亡，林鄭月娥說，希望能看到疫情較為平穩向下的時候，進行全民強制檢測。全民檢測要是一次不夠就做兩次，兩次不夠就做三次。但對具體執行的時機，她認為還要做綜合考慮，並聽取專家意見。

盡力把得來不易的設施用好

9日，第二個由中央援建的社區隔離設施新田方艙醫院交付特區政府。此前，中央援建的青衣方艙醫院已於1日正式交由香港特區政府營運，並接收首批無症狀或輕症新冠肺炎確診者。

據了解，目前元朗潭尾、洪水橋、港珠澳大橋香港口岸、粉嶺等臨時性社區隔離治療設施（方艙醫院）的建設，整體進展順利。位於竹篙灣和啟德的2個永久性社區隔離治療設施項目也正在持續推進中。

林鄭月娥特別感謝中央援建的社區隔離設施，大大提升了隔離能力。 “香港可能有高達7萬個社區隔離的單位或床位。”

她認為，青衣方艙醫院目前已利用得較好。對一些質疑入住率不高的聲音，她解釋說，方艙醫院不是空間比較大的醫院模式，而是小的個別的單位——1300個單位，每個單位裡有3張床。

“現在的分配方法是，如果感染的人來自同一個家庭，就放到一個單位裡。我們曾經安排過不同家庭的人進入一個單位，但發生了一些摩擦，所以很難3900個床完全都使用。”她說，“到目前為止能用的單位和床位都用得不錯，以單一單位計算，今天能用起來的已經超過80%。”

對於方艙醫院治療和生活條件的疑問，林鄭月娥解釋說，這是一些臨時的隔離設施，現在平均隔離時間大約5天，在這麼短的時間里希望香港市民能夠配合。 “當然在有能力時我們都會不斷改善，像吃的飯菜多一些種類等。”

她說，最關鍵的是讓這些設施更好地發揮其應有作用。

“第一個交付使用的青衣方艙醫院在一塊約6萬平方米的土地上，用7天時間建了1300個單位，憑香港自己的能力肯定做不到。”林鄭月娥說。

“我們肯定會盡力把這些得來不易的設施用好。”她說。

風浪過後，香港會變得更好更強

過去兩年，香港成功抗擊了4波疫情，但未能抵擋住奧密克戎毒株的超強傳播性。

林鄭月娥說，這次抗疫戰得到中央全力支持。 “因為這次疫情的嚴峻性，真的是在檢測、隔離和治療的每一個環節都遠遠超出了我們的應對能力，只能請中央出手幫忙。”

林鄭月娥說，中央真的是有求必應，對香港提出的要求照單全收。

“本來我們請的專家主要是流行病學調查方面的，但中央看到我們的老人家比較多，死亡個案也不斷上升，所以就派了一些治療重症的專家，我們高度重視內地專家的意見。”她說。

“希望是一個社會前進的動力，希望的基礎就是信心。”林鄭月娥表示，過去幾年香港經歷了這麼多風浪，都能在中央的支持下安然度過，“而且每次經過了大的風浪，香港都會變得更好更強。這次也不會例外。”

她說：“我相信香港的未來肯定會更美好，我也相信經過這次中央大力援港，香港人對國家的向心力肯定會更強。”