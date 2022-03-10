港大研究指禁晚市堂食無助遏止疫情　張宇人呼籲放寬至晚上10時

香港大學醫學院公共衞生學院發表最新報告，指政府禁止晚市堂食的措施，對病毒繁殖率無重大影響。研究指如果食肆重開晚市，可以同時維持人數限制，避免人群聚集，形容是合理的防疫措施。



立法會飲食界議員張宇人表示，希望政府認真考慮專家意見，建議放寬晚市堂食至晚上10時。



張宇人希望政府認真考慮專家建議，放寬晚市堂食至晚上10時。（資料圖片）

對比多項措施 對三、四波病毒繁殖率影響

港大團隊在美國疾控中心學術期刊《新發傳染病（Emerging Infectious Diseases）》發表研究報告，研究本港第三、四波疫情的數據，計算禁止晚上6時後堂食以及其他措施，對新冠病毒繁殖率的影響。結果發現，晚市禁堂食對降低病毒繁殖率無明顯效果。

研究還包括各項社交距離限制，例如限制每張枱的人數、縮短營業時間等。研究指2020年6月27日第三波疫情的病毒繁殖率為4.5，即每名患者可傳染4.5人，在實行上述多項社交距離措施一個星期後，病毒繁殖率跌至低於1。而2020年11月16日第四波疫情，病毒繁殖率為3.1，推行上述其他措施後亦降至1左右。

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建議如重開晚市 可維持人數限制

港大團隊認為，雖然研究無法完全排除禁晚市堂食的作用，但認為對遏制第三波和第四波疫情並無影響。團隊指如果食肆重開晚市，可要求維持人數限制，避免人群聚集，形容是合理的防疫措施。

張宇人指，現時繼續禁止晚市堂食及縮減食肆營業時間，對防疫的作用不大，因為食肆入座率已經很低。他認為，飲食業近兩年一直配合政府措施做足防疫，呼籲政府認真考慮專家意見，在防疫防控和經濟活動之間取得平衡，建議將晚市堂食時間放寬至晚上10時。