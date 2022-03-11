兄長居家隔離疫歿　梁美芬急籲輕症抓起：港大推測再2,000人死！

疫情嚴峻至今約3,000人病歿，經民聯立法會議員梁美芬有親友確診後在家隔離，最終離世。近日她再向傳媒透露，該親友是其63歲兄長，她說兄長沒有長期病患，2月接種了第一針疫苗，起初只是輕症，因此跟隨當局指引在家隔離，惟後來病情突然惡化，送院不治。



梁美芬今日（11日）在立法會一個會議上，引述港大推算，到下月可能有5,008人病亡，兄長就是其中一人。她稱按照推算，還有2,000人將因疫離世，強調不希望推測成真，要求政府考慮「禁足」，以及劃一豁免不同來源的內地版「連花清瘟」，毋須在港登記以供應急，減低重症及死亡。



梁美芬對兄長的離世深感難過，因為未及時獲通知、而沒有機會幫助他，希望確診患者向外求助，包括家人、議員和醫生。她批評政府沒做好統籌，未能妥善調動醫療資源，建議政府優先處理高危人士，包括長期病患者、未接種兩針的長者、兒童及曾有疾病的人士。這批人一旦受感染，不論病情輕重都須即時治理，絕不能讓他們留家治療。

她指患者未必懂得辨別輕重症，需要有醫護人員在旁觀察患者病情；又建議政府應盡快實施短時間「禁足」，只容許重要行業和必要服務繼續運作，期間全民派發快速檢測包，市民毋須出外進行強檢。

梁美芬促由輕症抓起：一旦惡化 畀好藥都無用

梁美芬今日在立法會，再要求食物及環境衞生局局長陳肇始回應，既然專家認為「禁足」可以減少死亡人數，政府會否考慮推行。她又提到，不少確診市民都體諒醫護壓力，聽話在家隔離，「以為自己搞得掂」，詎料「一變重症送入去（醫院），先畀好嘅藥，根本係無用加！」她說必須由輕症抓起，政府除了應該提供「中西醫電話諮詢」；亦應該劃一批准使用內地版「連花清瘟」，以便在供應緊拙的情況下，幫助輕症患者在家治療。

她反映自己獲贈一批內地版「連花清瘟」膠囊及顆粒，曾經派予確診市民，有人服食七天後「陽轉陰」，坦言除了中央援港批次，坊間有不少循不同途徑運來香港的內地版「連花清瘟」，既然同一藥廠，政府應劃一批准使用。她說「有地區社團送了五百盒，但衞生署查佢哋地區辦事處，話佢哋涉嫌派一啲假藥，全部人唔敢再派，真係救命㗎！」有安老院舍向她索藥，但衞生署亦介入要求出示證明。

陳肇始承諾研究劃一豁免內地版「連花」登記

陳肇始回應指，預防「輕症變重症」是抗疫一大重點，最有成效的手段是，盡量揪出全部有風險患者入住隔離設施。她指藥物是另一手段，政府已採購了新冠口服藥，至於內地版中成藥，她指中央援港的均已獲《緊急法》豁免登記，當局了解坊間「亦有不同方面（途徑）得到中藥（內地版），當然一方面要保障市民，另一方面明白用這方面藥物好殷切」，承諾會與政務司司長李家超商量，「用方法處理好」。

至於「禁足」，陳肇始指只是一個「名詞」，根據西方國家的經驗，「必須運作都要運作」，港府已實施了一系列非常嚴厲的限制社交距離措施，將循這方向再審視。