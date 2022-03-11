社署月薪3萬元聘照顧員　何啟明留WhatsApp接查詢：成朝未停過

安老院舍成為這波疫情重災區，約九成已經爆疫，院舍人手短缺。勞工及福利局副局長何啟明昨晚（10日）在facebook貼出社署聘請本地照顧員的廣告，並附上他個人的whatsapp連結。



何啟明接受《香港01》查詢時，表示貼出他本人的聯繫方法，可以較快接觸到市民，相信有人親自回覆令申請者感覺更安心。他指，不足一日已收到大量市民查詢，「成朝未停過」，自己暫時未有時間統計查詢人數。



社會福利署以月薪$31,150聘請本地照顧員，合約期3個月。除了會被派到安老院工作，亦可能安排到社區隔離、檢疫中心、暫託中心、殘疾人士院舍等地點工作，照顧確診長者或殘疾人士。何啟明的帖文顯示，求職者需至少小學程度，能書寫交班記錄，懂得廣東話，最好擁有一年照顧經驗。他呼籲網友轉介，名額招滿即止。

網民留言「真定假」？何回覆疑似「範本」

不過截至今午（11日）三時半，帖文只有16個讚好及4個網民留言，其中一人有幸獲得回覆，但就疑似是招聘詳細的「範本」，包括職位詳情及申請表格的連結。何啟明本月初亦曾錄音廣傳，有機構急聘300名本地護理員的消息，勞福局其後表示，經何啟明在社交媒體呼籲後接獲數以百計查詢，並交由相關機構跟進。