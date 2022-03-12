紡織及製衣界研發透氣殺菌手套　送300對予華潤旗下超市

第五波疫情繼續蔓延，變種病毒Omicron傳染力強，各界前線員工風險大增。紡織及製衣界立法會議員陳祖恒及香港紡織商會會長朱立夫，今日（12日）贈送300對新研發的「殺菌殺新冠病毒防護手套」予華潤旗下超市，望起保護作用，降低前線人員感染風險。有受惠員工大讚手套透氣，稱工作更安心。



香港紡織業聯會會長陳亨利協調業界，送贈300對新研發的「殺菌殺新冠病毒防護手套」予華潤旗下「U購Select」超市的前線員工。陳祖恒及朱立夫今日 (12日) 親身到門市送出手套，由立法會議員兼華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然，及華潤萬家（香港）總經理徐良代表接收。

超市人流多 員工染疫風險大

朱立夫指，一般膠手套不能排汗，長時間佩戴可能引致皮膚敏感，望能抗病毒且透氣的「殺新冠手套」可支援前線人員抗疫。陳祖恒認為，日前湧現搶購潮，超市員工每日要接觸大量貨物和人流，面對極大染疫風險，相信「殺新冠手套」能大派用場。

李浩然及徐良感激紡織及製衣界對華潤旗下超市的捐贈，指不少超市員工染疫，形容物資是及時雨，相信手套定能保障前線人員。員工王小姐大讚「殺新冠手套」透氣又能抵禦病毒，令工作感到更安心。

功效不受洗滌或摩擦影響

紡織及製衣界上月研發出「殺菌殺新冠病毒防護手套」，曾捐贈予「抗疫的士」前線司機，今日再送300對於華潤旗下超市前線員工。新研發的手套以聚酰胺紗線編織而成，可滅活有包膜病毒，如流感、皰疹病毒、新型冠狀病毒，阻止病毒在纖維表面繁殖，功效不受洗滌或摩擦影響。