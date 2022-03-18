高永文：香港被動「與病毒共存」　開始說不上跟隨「動態清零」

本港疫情在高峰過後橫行，食物及衞生局前局長高永文今早（18日）出席抗疫研討會，表示今波疫情可謂令香港被動地進入「與病毒共存」的態勢，開始說不上是跟隨一直「清零」或「動態清零」策略，透過疫苗控制病毒傳播大致上已經失敗，但強調疫苗在減低重病和死亡率仍是非常有效。



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策略出錯？應一早強硬集中為長者打針

高永文反問香港是否在策略上出錯，例如應該一早以較強硬、或「家長式手段」集中為長者接種。高永文早前亦曾接受訪問談及防疫意見，本月5日，他提到香港必須即時推行「全民強制檢測」，質疑如果拖至下月，等同承認「與病毒共存」模式；如果配合「禁足令」，相信很大程度可以切斷傳播鏈，認為社會可承受代價，又稱香港應堅持「動態清零」，不能輕易放棄。

不過，幾天後他改口風，指社會和專家有共識，「全民強檢」未必最能夠破解香港當前疫情，因為已有大批人感染，即使找出患者，相信亦無法將患者及密切接觸者全數隔離。