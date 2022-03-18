梁粉頻開火　陳啟宗諷林鄭有毫無根據自信心　抗疫失敗源於領導力

繼全國政協委員張志剛狠批政府抗疫不力後，另一「梁粉」、恒隆地產主席陳啟宗亦撰文，指香港抗疫失敗根源在於領導力，主要不是官員的能力問題，更多的與個性有關，特別是「缺乏謙遜和過度毫無根據的自信心」，諷刺這是一些領導人的「終身特徵」。



恒隆主席陳啟宗（左）及張志剛（右）。（資料圖片 / 羅君豪攝）

陳啟宗在《南華早報》撰文指，香港作為一個轉口港和國際城市，香港的經濟福祉既依賴西方，也依賴內地。他指香港與內地關係還有一個關鍵層面，許多市民每天要跨境工作、上學，即香港與西方的聯繫主要是經濟上，但與內地聯繫是經濟和社會的。在此情況下，陳啟宗認為選擇放寬與內地、而不是世界其他地區的旅行限制，對香港來說顯然更為關鍵：「不幸的是，主要由於當地領導不力，我們未能滿足內地的要求，因此我們基本上是與所有人隔絕的。」

他認為，要實現動態清零有兩個標準，包括基礎設施必須到位，例如高接種率、擴大臨時醫院容量等實；第二是一旦出現新病例，政府必須果斷地採取行動：「我們的領導人沒有做到這一點，事實上，他們莫名其妙地抵制了其中許多措施。因此，當高度傳染性的Omicron變體到來時，我們完全措手不及。現在為這一浪潮建立上述的基礎設施已經太晚了，因為病毒已經無處不在。」

陳：7月1日新政府更有能力

陳啟宗繼而批評，問題的根源在於領導力，也可能有一種相對於內地的優越感：「他們忘記了內地的表現遠遠好於其他許多大國，中國只有11萬多例新冠病例，死亡人數不到5千人。美國的可比數字是近8千萬例，超過95萬人死亡。」他最後指，本屆政府只剩不到4個月的任期，只能希望大流行病自然消退，「有了希望，7月1日起的下一屆政府會更有能力，不幸的是，我們只得等待。」

同被視為「梁粉」的食物及衞生局前局長高永文，今日也網上研討會形容，本港第五波疫情是被動地進入「與病毒共存」的態勢，認為以現有疫苗對控制疫情大致失敗，須反思是否接種策略上出錯。