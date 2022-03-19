抗疫兩年不感疲憊　林鄭：無一刻影響工作　任期剩3月每天滿精神

第五波疫情持續逾兩個月，累計染疫人數逾百萬，防疫及社交距離措施是逾兩年疫情以來最嚴厲。特首林鄭月娥早前指，感受到市民容忍力下降，有金融機構也失去耐性。



林鄭今早（19日）在例行疫情記者會被問及，如何在抗疫疲勞的情況下鼓勵前線醫護及市民積極抗疫。她回應指，相信很多人都感到疲憊：「但我可以告訴你，本人沒有！」她說即使距離任期結束只有3個多月，但每天仍滿有抗疫精神：「沒有一刻感覺到身心疲憊影響到我的工作，包括我每天來見你們（記者），談談香港抗疫的情況。」



林鄭：對前線關愛體現在物資供應

林鄭表示，政府「非常關愛」前線工作人員，不論是醫護，抑或清潔保安，政府都確保向他們提供充足個人醫療防護裝備，包括醫療用品、口罩、保護衣物等等，以快速測試包為例，目前每天派出200萬份，不止派予所有公務員，也包括所有前線抗疫人員。

她說，防疫抗疫基金亦多次向前線派發津貼，這些都是政府的心意；而高風險的工種，包括醫護人員及安老院舍職員，當局都會提供閉環酒店、及專用車隊接送。

陳肇始不時咳嗽，有記者表示聽到她「有幾聲咳，想關心下你身體狀況！」不過，陳肇始未有回應。

陳肇始多次咳嗽 記者問健康狀態未獲回應

由林鄭主持的例行疫情記者會，由本月9日開始，除了星期二因行會暫停，一星期6天舉行，林鄭今天在記者會點名食物及衞生局局長陳肇始，指陳是眾局長中多次參與的一位。不過記招期間，陳肇始不時咳嗽，有記者表示聽到她「有幾聲咳，想關心下你身體狀況！」不過，陳肇始未有回應，只是回答了關於內地醫護分工的問題。

陳肇始的秘書本月初確診，當時政府表示，陳每天均進行快速測試，結果都是陰性。