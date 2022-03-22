林鄭每日主持記者會　政界質疑難消化兼耗時　倡與「430」合併

第五波疫情嚴峻，特首林鄭月娥自本月9日起，除了周二召開行政會議外，每日早上11時主持例行抗疫記者會，至今近兩周。選委界立法會議員陳凱欣認為，例行抗疫記者會未能交代具前瞻性措施，予人感覺模棱兩可，令人對政府抗疫「扣分」。她質疑政府沒必要召開兩個記者會交代疫情，建議將例行抗疫記者會與每日4時30分舉行、由衞生署主持的記招合併，有需要時才安排官員出席「430記者會」。



前新聞統籌專員馮煒光表示，抗疫記者會提供了更多抗疫資訊，但未能達至安撫民心的作用，而且舉辦記者會需要用上大量人力和時間，每次至少需要用上2至3小時籌備，認為未必需要每天舉行。



陳凱欣：記者會缺乏前瞻性措施 有少少扣分

曾任職傳媒的陳凱欣表示，政府高層在例行抗疫記者會解釋最新政策，能交代過往在「430記者會」上醫管局和衞生署代表無法解答的問題，但過去兩周未能向市民交代具前瞻性政策，包括政府針對疫情高位横行的下一步措施和目標等，更揭示政府抗疫政策模棱兩可，或令市民感到失望，形容是「有少少扣分」。

她指，例行抗疫記者會舉行初期，的確有很多問題需要政府交代，但其後並非每一日也有問題要由特首回答，加上「430」記者會，每日有兩個與疫情有關的記者會，市民難以消化，建議將兩個記者會「二合為一」，在有需要時，由特首、政務司司長或其他官員出席「430」記者會，到了有重大消息要公布時，才另開記者會宣布。

▼3月21日 政府在抗疫記者會公布復常路線圖▼



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馮煒光：未能安撫民心 動輒需2至3小時準備

在梁振英年代出任新聞統籌專員的馮煒光指，抗疫記者會向市民提供抗疫資訊，例如昨日（21日）公布的「復常」路線圖，是對公眾非常重要的訊息，但未能達至安撫民心的作用，例如未能告知市民如何達至「三減」（減感染、減重症、減死亡）。

他提到，籌備記者會需要用上大量人力和時間，新聞處人員首先要為特首草擬發言稿，交由特首審視，亦要草擬記者有機會問到的問題，以及特首的回應，供特首準備。若特首認為手頭上的資料不足時，也要向有關當局取得資訊或數據等。他指一個記者會的籌辦過程至少需時2至3小時，「再叻嘅特首，每次至少需要一個幾鐘頭處理。」

他相信每日召開疫情記者會，會大大增加新聞處人員的工作量，從工作角度而言，認為毋須天天舉行，特首可作出平衡。

屈穎妍嘲林鄭記招如「背功課」

「梁粉」專欄作家屈穎妍在報章撰文，批評例行抗疫記者會如「大龍鳳」：「沒有特別呼籲、沒有重要宣佈，如同一個警務處長天天走出來向大家報告各區盜竊情況，嚴重地大才小用，嚴重地浪費時間。」她指，舉辧一個記者會事前需要多番工夫，包括準備問題及答案等：「堂堂特區之首，五百多萬年薪，天天就在做這些小學雞背誦功課。」

她質疑林鄭月娥每天舉辦抗疫記者會，只是旨在告訴中央領導人特區政府有辦事，而挽救疫情的效果並非考慮之列。

林鄭曾稱：見唔到我即香港回復正常

林鄭月娥早前指，自己作為抗疫的主帥，責無旁貸地向社會交代疫情，又指抗疫戰愈早打贏愈好，那便不用再舉行這類記者會，「所以我相信大家都唔想成日見到我架喇，早啲見唔到我呢，即係香港已經回復返正常嘅生活。」