范鴻齡談教訓：疫情平穩未盡最大力度谷針　應加強保護院舍長者

第五波疫情「海嘯式」來襲，快速蔓延至今橫行，醫管局主席范鴻齡周二（22日）接受中新社訪問，指醫管局以「戰時思維」對抗疫情，上下一心傾盡全力，重申現時採取「減死亡、減重症、減感染」的重點策略。范鴻齡回顧今波疫情對香港的衝擊，他指從經驗中汲取教訓，遺憾未有在疫情較平穩時，盡最大力度提高接種疫苗的人數，尤其對院舍長者的保護。



第五波疫情爆發初期，大量求診病人滯留在公立醫院外的帳篷等候入院，亂象飽受批評，范鴻齡指醫院「已逐步理順接收病人的流程，提升接收病人和救治重症病人的能力，增加了接收病人的空間後，積壓在急症室等候入院的病人大幅減少，病人可以更快得到合適的治療」，相信二月的困境已經不再。

他表示，醫療資源一直緊張，所以目前實施分層分流的方法，優先接收較高風險的病人，並將病床、治療專家、藥物等優先用在這些高風險的病人身上，減低惡化至重症和死亡的風險。

疫前已準備應對海嘯式爆發 惟來得太猛太快

回顧第五波疫情發展至今，范鴻齡指「特區政府和醫管局在第五波疫情前，已做了大量準備工作去應對這海嘯式的疫情。然而，這一波疫情實在太猛烈，發展太迅速」，凡是有利抗疫的措施都已盡用，以戰時思維對抗這場世紀疫症，但現實是超出香港應對能力，須中央出手支援。

范鴻齡指一個多月內，確診病例由每日數百宗，急增至最高峰每日5萬多宗，傳播力驚人。第五波疫情除了在社區廣泛傳播，更傳入院舍導致3萬多名長者院友感染，累計超過100萬人感染、約6000人染疫離世。范鴻齡指，他們也從疫情汲取到一大教訓，應當在去年疫情較平穩時，加大力度提高接種疫苗的人數，特別是加強對院舍長者的保護，可能可以減少第五波疫情死亡人數。