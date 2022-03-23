疫下港院舍逾3千亡　比較多地院舍確診死亡數字　悲劇有何相似？

院舍防疫工作追不上疫情發展，卻由院友付出沉重代價，本港第五波疫情累計逾6,100人死亡，約六成來自院舍。



全球各地院舍於疫情下均淪為重災區，其中新加坡於疫情初期已對院舍「閉環管理」，但當地轉向「與病毒共存」方針後，院舍再現大爆發。美國院舍於疫情初期已有大量死亡個案，即使疫苗推出後情況有所受控，但至今逾20萬院舍員工及院友染疫死亡。究竟各地院舍悲劇有何相似之處？



本港第五波疫情下，院舍成為重災區。衞生防護中心早前統計，第五波至3月20日累計5,683名患者離世，當中約六成為院舍院友。以此估算，即約有3,400名院友感染離世，佔約9.3萬安老及殘疾院舍院友的約3.6%，相當於每27名院友中有一人染病死亡。勞工及福利局長羅致光周一（21日）於電台節目上承認，院舍防疫工作追不上疫情發展。

而據衞生防護中心3月21日公布，今輪疫情累計有776間安老院舍出現個案，共33,758名院友感染，佔整體院友45%。此外，累計共282間殘疾院舍出現個案，8,660名院友受感染，約佔整體47%。

新加坡疫情初期已推院舍閉環管理

環顧全球多地，院舍均因長者及長期病患眾多、集體住宿等原因，於疫情下淪為重災區。其中新加坡於疫情早期，與本港採取類似的較嚴格入境及社交距離限制，惟兩地院舍同樣出現爆發。新加坡亞歷山大醫院研究人員統計，疫情早期（截2020年4月27日）當地長期護理院舍個案佔整體個案少於0.001%，但死亡個案佔比卻高達14%，當年5月當地政府要求院舍員工入住酒店，即類似本港近期計劃推行的「閉環管理」。

2021年8月，新加坡宣布因應接種率已達較高水平，將逐漸轉向「與病毒共存」策略，上述研究人員跟進統計，於其後短短約一個月內，院舍感染人數由少於50人急增至約800人，約四分一護理院舍錄得個案，當地及後全面停止院舍探訪。

Omicron浪潮下，新加坡較本港更早出現大規模爆發，近期死亡數字明顯上升，新加坡衞生部統計，截至3月16日當地共累計錄1,194宗死亡個案，據當地早前統計，80歲以上、未完成兩劑接種的個案死亡率高達16%。

美每10名院友1人亡

美國院舍於近期疫情下，再度陷入絕境。據美國聯邦醫療保險和聯邦醫療補助服務中心資料，截至3月6日，當地長期護養院舍呈報累計逾100萬名院友確診、15.1萬感染死亡個案，累計個案死亡率達15.1%。按2020年當地有約129萬護養院友計，離世個案佔比達11.7%，即每10名院友約有1人離世。每周統計顯示，當地院舍自2020年12月開始施打疫苗後，死亡個案減少，其後維持較低水平，至Omicron疫情爆發後死亡個案一度回升至每周千位數。

另外，美國非營利組織凱澤家族基金會指，當地疫情早期，院舍死者佔整體死亡個案數字曾接近一半，其後因接種率上升（至今年1月中達87%院友）、加強感染控制、入住人數減少以及數據不完整等原因，院舍死亡所佔比例持續降低，但仍屬確診及死亡重災區，於Omicron疫情期間尤甚。該基金會統計當地院舍包括院友及員工在內的死亡個案，截至今年1月累計已超過20.1萬人離世，佔當地所有確診死亡個案高達23%。