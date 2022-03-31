劉鳴煒離任青年發展委員會　梁宏正接任副主席︱政壇諸事町

現屆政府於2017年把青年事務委員會，升格為「青年發展委員會」，由政務司長擔任主席，以證政府重視青年發展。擔任副主席多年的劉鳴煒終於卸任，政府今日（31日）公布，全國青聯副主席梁宏正接任副主席一職，4月1日生效。



現年41歲的劉鳴煒早前在社交網站公布再婚，任內有不少觸目搞作，包括夥拍時任政務司司長、兼任委員會主席的張建宗，模仿韓星手勢拍廣告，宣傳與青年人「同行」。



青年發展委員會2017年升格，由政務司司長兼任主席，原青年事務委員會主席劉鳴煒獲委任為副主席。當時面對有批評指，委員大多由政商二代組成，年齡大多超過45歲，難以代表青年人想法。劉鳴煒則反駁，不應該以年齡劃分是否合資格，而是視乎委員是否願意了解青年事務及為他們發聲。

劉鳴煒任內「搞作」多多，曾夥拍張建宗模仿韓星手勢拍廣告，宣傳「青年委員自薦計劃」，希望吸納不同政治光譜的青年加入議政，提升青年委員比例。上任不足半年，劉鳴煒接受節目訪問談理財，指自己10歲生日時，父母送他10萬現金作禮物，他一張都未曾花過，但就養成數銀紙的習慣，表達不應該「亂花錢」，出位言論惹來網民圍攻。

他任內亦積極出席活動，到內地探訪實習香港青年，主持過青年就業政策主題會議，由他創立的智庫曾在反修例期間舉辦名為「傾城」的活動，邀請不同政治光譜人士對話，討論社會和青年發展的出路。政務司司長、委員會主席李家超讚揚，劉鳴煒任內帶領委員會推出眾多出色的青年發展項目，惠及廣大青年。

梁宏正接任副主席 新民黨劉聖雪新加入

除了劉鳴煒外，還有12名委員離任，包括港大醫學院院長梁卓偉、女足球教練陳婉婷。接任副主席的梁宏正，是立法會主席梁君彥之子，本身亦是青發會委員，身兼北京市政協、旅遊發展局委員等多項公職。



李家超指，梁宏正一直向政府提供了不少寶貴意見，期待與他緊密合作，一同推動青年發展。至於6名新獲委任的委員，包括90後的新民黨劉聖雪，她2015年參選過香港小姐；瑞士信貸銀行行政董事余皓媛等。