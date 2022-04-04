林鄭不連任｜劉兆佳：生不逢時、明智之舉　議員稱工作值得肯定

行政長官林鄭月娥今早（4日）宣布不競選連任特首，民建聯主席李慧琼表示尊重其決定，認為她任內工作不容易，欣賞她投入工作和勤奮用心，同時期待下任特首繼續穩控疫情，帶領本港與內地及國際通關，並廣納民意、勇於改革。

行政會議成員、經民聯林健鋒亦對林鄭決定表示理解和尊重，認為她在反修例事件及抗疫上的工作都值得肯定，望下屆特首團結各界，推動本港長遠發展。

全國港澳研究會副會長劉兆佳形容，林鄭不連任是情理之中，甚至是明智之舉。他指林鄭月娥「生不逢時」，任內遇上修例風波、疫情衝擊兩場重大危機，導致香港及國家付出沉重代價，一需要中央主動出手相助，而令其管治威信及能力大受損害。



李慧琼欣賞林鄭月娥全情投入工作，事事親力親為。（資料圖片/張浩維攝）

李慧琼引用毛澤東詞句 欣賞林鄭勤力用心

李慧琼表示，相信林鄭月娥的決定深思熟慮，並獲中央的支持和接納。對林鄭5年任期的表現，李慧琼引用毛澤東《念奴嬌‧崑崙》：「千秋功罪，誰人曾與評說」，認為要留待歷史評說，指近年世界格局風起雲湧，大國博弈及國際氣候不穩定都影響着香港，林鄭任內工作不容易，欣賞她全情投入工作，勤力用心，事事親力親為。

李慧琼說，雖然當局應對第五波疫情的表現未如人意，不論是堵截源頭還是圍封行動等措施，都令不少市民感不滿，但在中央支持及林鄭致力帶領下，現情況一步步改善，望政府繼續穩控疫情，經濟、社會、生活逐漸恢復。

昨日（3日）起盛傳政務司司長李家超或辭職參選，李慧琼表示不特別評論傳聞，現在對有多少人入閘及選舉結果作估計是言之過早，但她對未來行政長官充滿期望，希望此人能穩控疫情，復甦經濟，帶領市民恢復正常生活，盡快與內地及國際通關。她認為，未來特首要團結社會各界及勇於改革，包括土地房屋及行政架構，以助疫後重建。她望下任行政長官廣泛聽取民意，急市民所急、想市民所想。她相信完善選舉制度後，能找出堅定、做實事、有實事，且敢於突破條條框框的愛國者治港。

林健鋒說林鄭月娥有熱誠、有承擔。（資料圖片）

湯家驊：形勢不利林鄭留任 離開行會言之早

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒對林鄭月娥不尋求連任表示理解和尊重，感謝她在過去42年的政府服務中為香港付出及貢獻。林健鋒稱讚林鄭月娥是一位有熱誠、有承擔的特首，過去5年的成績值得肯定，不論面對反修例事件還是嚴峻疫情，她都能在關鍵時刻頂住壓力、迎難而上，成功帶領香港落實國安法和完善選舉制度，如今香港社會亦回復秩序，疫情轉趨緩和。

林健鋒指，未來5年是推動本港長遠發展的關鍵時期，望有具管治能力及政治擔當的人參選，團結社會各界、重振經濟、鞏固和提升香港的國際地位、發揮國家所需及香港所長、解決本港深層次問題，讓市民安居樂業。

行政會議成員湯家驊表示，明白形勢不利林鄭月娥連任，她亦有家庭原因，但對是否希望於下屆政府留任行會，湯家驊則稱現時「太早講」，「睇下形勢點先」。

湯家驊表示，明白形勢不利林鄭月娥連任，她亦有家庭原因。(資料圖片/林若勤攝)

劉兆佳形容，林鄭月娥擔任特首「生不逢時」，指任內遇上修例風波和新冠疫情兩大危機，認為無論如何努力，都無法避免有差錯，進而令到政府管治困難。他相信林鄭不連任的決定，她本身及中央都會考慮多項因素，從個人到國際上的大國角力等，認為中央要組織更強而有力的治港班子，去解決貧富懸殊、土地房屋等深層次問題。

羅健熙：林鄭在各種政治立場中都不受落

民主黨主席羅健熙指，林鄭月娥在社會各階層、各種政治立場中都不受落，她不連任相信市民都會歡迎。羅健熙說，市民與政府間的基本互信和尊重，是社會所有事情發展的重要條件，認為新一屆政府若無法重建和市民的信任，未來管治將仍然舉步為艱。