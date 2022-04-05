特首選舉｜01消息：李家超最快明日宣布辭職　「特快批核」後去馬

特首選舉提名期已展開，隨著特首林鄭月娥宣布不連任，特區第二把手、政務司司長李家超出戰機會高唱入雲。《香港01》獲悉，李家超最快明日（6日）宣布辭職，預料會獲國務院「特快批核」，免去司長職務，日內正式宣布參選。《香港01》正向政務司司長辦公室查詢。

政圈預料今次選舉很大機會採取「一人模式」，即只有一人成功入閘，高票當選，李家超本周尾段將有重要動作。據悉，已有建制人士協助李家超進行競選工程。



中聯辦周三約見選委

林鄭月娥於2017年1月12日辭任政務司長，4日後獲國務院批准及免職，林鄭同日宣布正式參選，消息指，李家超獲批辭職的時間可能更快。

另一方面，中聯辦明天（6日）約見選委，料談及特首選舉，多名選委今日現身中聯辦領取核酸檢測樽，確定陰性後明天與中聯辦相關領導見面，會面分批進行。有選委估計，會面將談及選舉具體安排，「國家隊」選委很快會提名參選人，讓外界確定誰是「真命天子」。

李家超今日中午乘座駕離開何文田寓所，未有開腔回應是否有意參選特首，僅隔窗向在場記者揮手，座駕其後直駛政府總部。特首選舉提名期至本月16日，最遲需於14日報名。