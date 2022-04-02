全副裝備入屋為街坊霧化消毒　葉劉笑稱傳授家傭︱政壇諸事町

第五波疫情嚴峻，建制派積極動員抗疫，除了協助派發防疫包外，新民黨主席葉劉淑儀今日（2日）有新嘗試，到訪中西區兩個家庭，全副裝備上陣為他們的單位清潔及消毒。葉劉說，最高興是學懂如何專業消毒及清潔家居，透露是第一次嘗試，覺得效果不錯，稍後回家會「傳授」家中外傭。



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葉劉淑儀今早應港島南區工商聯合總會主席吳承海邀請，聯同該會創辦人廖漢輝及團隊，一起探訪中西區高樂花園及觀龍樓兩個家庭，並替他們單位清潔及消毒。兩個家庭均由東華三院轉介，當中部分家庭成員是殘疾人士。

他們全副裝備上陣，穿上全身保護衣和戴上面罩。葉劉淑儀指，他們到場視察後，隨即緊閉窗戶為單位霧化消毒，並且使用消毒噴灑器作徹底清潔。完成後馬上趕往鴨脷洲西邨，會合黨友陳家珮及南區區議員林玉珍，陪同署任民政事務局局長陳積志，將由抗疫包派發到市民手中。