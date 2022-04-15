特首辦：抗疫記招完結　林鄭行會前將恢復見傳媒

今波疫情新增確診數字逐日回落，特首林鄭月娥早前預告如果單日確診跌破一千宗，自上月9日開始的每朝抗疫記者會將叫停。她今早（15日）表示，隨著疫情回落，政府「穩妥地認為係持續向好」，昨日新增確診1,043宗，今日很有機會回落至三位數字，預告「聽日大家可能就見唔到我啦」。

主持記者會的特首辦助理處長（傳媒）吳梓聰在記者會結束時，也表示「下次有機會再見」。

行政長官辦公室傍晚表示，每日抗疫新聞發布會將於明日（16日）結束，並預告在4月26日起恢復逢星期二的行政會議前特首見傳媒環節。



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下次見面或10日後 下周二假期行會休會

上月9日林鄭舉行首次抗疫記者會時，曾提到例行發布會將一直維持到打贏疫戰，愈早打贏便會越早取消，又指相信大家「都唔想成日見到我架喇，早啲見唔到我呢，即係香港已經回復返正常嘅生活」。

記者會很大機會來到尾聲，林鄭今日表示，差不多每日舉行的發布會明天很可能會結束，但自己好樂意繼續會見傳媒，解答記者有興趣的議題。隨著發布會結束，每星期二行政會議前會見記者的安排將會恢復，不過最快都要10天後，因為下星期二仍然是復活節假期，並不召開行政會議，如非另有安排，下次再見將是本月26日。