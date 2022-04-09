抗疫記招滿月　林鄭：單日確診3位數即結束　盼早消失：大家都悶

特首林鄭月娥自3月9日起，幾乎每日召開例行抗疫記者會，她當時預告，如果抗疫戰爭勝利就是記招終結之時。林鄭今日（9日）在記者會上表示，抗疫記招剛好今日滿月，預告每日確診數字跌至3位數時，便會結束例行抗疫記者會的安排。



林鄭稱，自己仍然樂意見傳媒回應各方面問題，但每日關於疫情的問題不多，「恐怕大家都好悶，亦唔係好多嘢問......關於抗疫，我希望早啲係呢個場合消失，即係疫情已受到控制，每日公布數字已跌穿1千，係一個3位數字。」



曾指打贏疫戰便結束：大家都唔想成日見到我！

林鄭月娥舉行首次抗疫記者會時提到，政府高層的例行抗疫發布會，會一直維持到大家一同打贏這場疫戰，愈早打贏，政府便會越早取消這類記者會：「所以我相信大家都唔想成日見到我架喇，早啲見唔到我呢，即係香港已經回復返正常嘅生活。」