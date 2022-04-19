立法會大樓4.21起重開　大會恢復實體形式舉行

因應疫情而局部關閉超過一個月的立法會大樓，將於4月21日起恢復正常運作。4月27日及28日的立法會會議，以及4月27日的工務小組委員會會議，將恢復以實體形式舉行。至於符合疫苗通行證規定的訪客，亦可獲准進入立法會處所。



4月27日前委員會會議仍遙距舉行

因應政府自4月21日起恢復正常公共服務，立法會行政管理委員會已同意，從當天起，立法會及秘書處將實施恢復正常運作，秘書處職員結束在家工作安排，可返回立法會辦公地方工作，以及所有公共服務（包括公共申訴辦事處櫃檯服務和圖書館及檔案館服務）恢復正常。

在4月27日之前，所有委員會會議繼續以遙距形式舉行；之後是否恢復舉行實體會議，則由個別委員會主席決定。行管會及秘書處會繼續密切留意疫情發展，如有需要，會適時調整有關安排。