李家超YT被封｜制裁減當官吸引力？　劉兆佳：被制裁是愛國者認證

特首選舉參選人李家超的YouTube頻道被封，母企Google指公司須遵守美國制裁法律，李家超批評美國制裁行徑無理、霸凌，但YouTube被封不影響競選工作，仍有其他渠道講解施政理念。

現屆特區政府多名官員被美國制裁，根規慣常做法，被制裁者即使日後不在位，制裁仍然生效，特首林鄭月娥亦曾嘆道「預咗一世被制裁」。政府換屆在即，有志之士倘加入「熱廚房」，是否要有心理準備隨時被西方制裁？

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，有心服務國家及香港者，不會受制裁影響，形容被制裁反而是「愛國者認證」，更加確保是「貨真價實的愛國者」。



料美國政府背後發功

2020年8月，美國財政部宣布採取行動，制裁11名涉「侵犯人權及損害香港自治」的香港、中國內地官員，包括特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、時任保安局長李家超等。眾人事後均表示，對美國制裁毫不懼怕、嗤之以鼻，林鄭曾稱雖然帶來不便，每月要用現金出糧，但對維護國家安全感光榮。林鄭月娥曾在一閉門場合提到，「預咗一世被制裁」，因她曾翻查美國制裁伊朗紀錄，被制裁者即使日後不在位，仍然會被制裁。

李家超獲群星拱照參選特首，外界關注其組班工作，他近日與選委交流時表示，不擔心團隊人才的投入，因為熱心服務社會者大有人在。在複雜多變的國際形勢下，加入特區政府出任問責官員，隨時有機會被西方制裁，劉兆佳指，制裁是美國是拿手把戲，從無講清楚制裁範圍，今次李家超Youtube被封，肯定是美國政府背後發功，「可能其他嘢（社交平台）都唔畀用，例如ＷhatsApp、Facebook，要有心理準備。」

▼2020年8月 美國財政部宣布制裁11名香港、內地官員▼



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劉兆佳：須制定反制方案 如《反制裁法》納入香港

劉兆佳又指，面對美國無理制裁，國家不會坐視不理，香港要跟國家聯手制定反制方案，例如已在內地實施的全國性法律《反外國制裁法》，是否有需要在香港立法實施。全國人大常委會原定去年8月表決，將《反制裁法》納入《基本法》附件三，但在最後關頭煞停，當時有傳金融機構及中資高層直接向北京遊說。

問責高官要承受被制裁風險，甚至累及家人，會否減低有能之士加入來屆政府的意欲呢？劉兆佳表示，特區官員無可避免要站在國家一邊，堅持底線思維，認為有志服務國家和香港人士，都不應受影響，被制裁反而是「愛國者認證」，更加確保是「貨真價實的愛國者」。

湯家驊：或多或少有影響 視乎信念

競選辦主席團成員、資深大律師湯家驊表示，YouTube可能已觸犯《反制裁法》，但因這項全國性法律仍未在特區實施，若要追究，李家超要到內地人民法院才會受理，亦很難證明其實際損失。至於《反制裁法》是否有需要納入附件三，湯家驊稱不敢揣測，但可以想像涉及香港的國際金融中心地位，形容這是「一國兩制要負上的代價」。



湯家驊指，西方制裁或多或少影響有能之士加入政府意欲，要看是否有堅強信念，他希望有志服務者不要因此卻步。