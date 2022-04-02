陳智思談國安法下創作　舉例中東保守、港英禁片：有紅線係合理

西九M+博物館去年底開幕，建制陣營及多名議員狙擊部分展品，包括內地異見藝術家艾未未作品。M+董事局新任主席、行政會議召集人陳智思接受節目訪問談論創作自由，指《港區國安法》生效後，「很多人出嚟質疑『係咪違咗法、過咗界』」，令社會出現擔心及恐懼，但時間會證明藝術的表達方式依舊公開及開放。



陳智思說，藝術家及創作者往往都想透過作品傳達訊息，希望帶動社會關注某些議題，而這些議題很多都具爭議性。他說是好事，因為可以鼓勵社會討論，但不能越過港獨等國安紅線，這些紅線都清晰簡單地在《國安法》中列明，「藝術家一定知道底線喺邊度，無理由唔知」，他說若果背後用意不是違法就沒問題。



他提到中東對性別及宗教的限制、以及回歸前港英時代的政治敏感狀況，指不同國家不同文化對「國家安全」的要求都不同，又指「完全可以理解到」回歸前將部分電影列為禁片，現時《國安法》下的創作自由遠遠寬鬆過當時。



每個國家都有國安要求：呢個係合理㗎

陳智思表示，《國安法》條文清晰簡單，創作者在表達訊息時會否犯法，視乎背後用意，只是提出議題討論並沒問題，但如果是製造或鼓吹違法就有問題。他說底線在《國安法》清楚列明，創作者一定知道底線所在：「有人擔心被質疑『踩界』，（《國安法》）基本上清晰㗎，只有犯法與否。」

藝術家一定知道底線喺邊度，無理由唔知，問題係佢自己本身背後用意係乜嘢。佢只不過攞個議題出嚟討論，我相信就相信未必係。但如果佢背後目的，真係背後目的係違法、顛覆國家咁樣，咁當然係犯法，個法律應該就好清晰嘅。 陳智思

他指，藝術家一般都想表達對某些議題的關注，但不同國家文化有別，可能會引起爭議，因此各國都有各自的限制：「其他國家有多種族、有宗教，其實呢啲議題，分分鐘你如果講一樣嘢，會傷害宗教或種族方面感情，所以每個地方唔係你鍾意講乜都得，鬧乜都得。」創作者有需要尊重不同國家的要求：「因為有啲位，當『過咗』會影響當地和諧社會……每個國家都有佢『國家安全』嘅要求，我諗呢個係合理㗎。」

藝術家一定知底線喺邊 完全理解回歸前有禁片

陳智思提到，每個國家的道德尺度不同，舉例中東國家的法例保障其宗教，在性別議題會更加保守。回歸前，港英政府要很小心，擔心影響民眾情緒及影響與內地、台灣關係，所以當時有禁片，「我完全可以理解到！」而現時的國安限制相對簡單，港獨是紅線，「呢樣永遠都有底線，而底線永遠都係法律！」

即使西方國家，你都唔可以攞一個議題嚟針對某一個群組，尤其係少數群組，依家根本唔做得。 陳智思

他說，香港對於創作的限制已相對較少，種族及宗教禁忌都不多，但為了公共利益理由而限制自由是很普遍，強調對社會議題表達看法，不要衝擊國家政權推翻政府就可以，而諷刺時事、批評政府的空間一直都存在。