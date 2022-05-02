分析︱選舉論壇變獨腳戲　李家超「一人模式」下的公眾距離感

特首選舉唯一候選人李家超前晚（4月30日）參與由7間電子傳媒舉辦的答問會，回應房屋、政制、移民等議題。在「一人模式」下，李家超整體表現四平八穩，過去選舉論壇火花四濺、候選人金句連爆的畫面，已不復見。

事實上，今屆選舉時間緊迫，非但候選人公開活動減少，市民大眾對候選人的了解也較為平面，從傳媒論壇的安排可見一斑。有政界人士認為，這種模式對候選人的「保護」做得充足，但未來特首與市民仍有一定距離感。



論壇有火花助提高公眾關注

前日答問會為時1小時，不設現場觀眾，主辦方早前委託樹仁大學民調中心，隨機抽樣市民提問，並現場播放市民預先錄影的問題，讓李家超回應。每一節都有指定範圍，首節為土地、房屋及經濟，第二節為抗疫與民生，第三節為政治與內地關係發展。

縱觀全場答問會，其實最主要亮點只有兩個：清楚表明政改並非下屆政府優先工作，以及在臨完場前向移居海外的港人表示，香港是一個「可以追求夢想、發展、自由、包容」的地方，歡迎回港一起建設。傳媒提問過程亦顯得客氣，問題內容經預先協調，未見尖銳提問。

過往三屆特首選舉，姑勿論誰人勝算較高，由於有競爭對手，候選人就不同議題針鋒相對，如2007年選舉中梁家傑多番質疑曾蔭權政改立場，是否支持2012雙普選，提出「有得揀，先至係老闆」口號。2012年特首選舉，梁振英、唐英年就僭建、誠信問題等問題互相攻擊，唐英年更爆料指對方說過「始終一次要出動防暴隊、催淚彈對付示威者」（梁批評唐揑造事實），「你呃人」、「我主場」成為選舉經典金句。

2017年，胡國興與曾俊華合力「招呼」林鄭月娥，其中曾俊華直指林鄭會帶來「撕裂2.0」，林鄭則回敬曾俊華「辦公桌很乾淨」，暗諷對方工作沒自己勤力。此外，對上兩屆在有競爭之下，設各候選人「主場時間」，可以向提出尖銳問題，如果覺得對方答非所問，可以向主辦單位要求停止對方發言。

以上選舉論壇的火花，縱使對選舉結果沒實質影響，但毫無疑問增加市民大眾對選舉的投入感，並且成為一時佳話。有一些互相質疑的內容，也不是單純的「八卦」，例如林鄭月娥有關辦公桌的描述，也側面有助市民了解林鄭月娥的工作風格，即事必躬親，令未來特首的公眾形象更具立體感。林鄭月娥曾在選舉論壇揚言，「如果香港人的主流意見認為我無辦法擔任行政長官，我係會辭職」，過去兩年多的政治風波，大眾仍不時「翻炒」其金句。

▼過去三屆特首選舉有人競爭 候選人論壇火花四濺▼



市民易覺得事不關己

有建制派人士分析，以往選舉候選人火花四濺互相攻擊，「公眾梗係睇得過癮」，但易引起建制陣營撕裂，不利日後施政；加上今屆選舉只有李家超一名候選人，所有焦點集中在其一人身上，稍一失言很容易被放大，相信競選團隊寧可答問會過程「平淡」一點。

根據全國港澳研究會副會長劉兆佳過往的說法，香港特首選舉現時正在走向「精英政治」的道路，選舉首重精英階層的團結，最終成功當選的人都是在上層建築之內廣受支持的人，所以根本不需太多公開的對碰。

不過有政界人士坦言，「精英政治」固然有其好處，就是穩定、安全，但銀幣的另一面就是市民大眾對公共事務的參與和投入感會下降，「覺得根本唔關自己事」，對復和社會未必是好事：「答問會本身是增加候選人曝光度、市民進一步認識他們的好機會。太過怕出錯，其實會形成另一種問題。」

李家超到訪天水圍天恩街市。（鄭子峰攝）

李家超團隊中人：選舉新氣象

有競選辦中人表示，香港政治環境已經轉變，不應盲目追求「好睇、有soundbite」，更應強調結果，即當選者可以為香港帶來什麼改變，又指完善選舉制度後，以往那種互相攻訐、挖黑材料的風氣已成過去，像去年立法會選舉，選委界議席有競爭，但大家是比拼理念、政綱，呈現政治新氣象。該人指，李家超態度誠懇、務實，願意聆聽意見，未來仍有很多機會與市民接觸。