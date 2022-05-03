取消對沖︱林鄭籲議會各黨開綠燈：效率我見過　新選制44天內通過

取消強積金對沖安排討論多年，政府目標是6月30日換屆前通過法案。不過近日商界突然提出大量反對意見，聲稱資訊不足、會衍生員工「搏炒」云云，甚至要求政府暫緩。

特首林鄭月娥今日（3日）出席行政會議前見記者，被問到有沒有信心如期在換屆前通過法案。她指方案已醞釀多年，政府亦已「落水」很深，而立法會過往在44天之內就完成審議一項更複雜的「完善選舉制度」，證明大家有能力做到，她叮囑一些黨派要以勞工權益為依歸。



稱商界突然關注屬「意料之外」

林鄭指出，具體審議進度要視乎立法會，因為特區政府早已提交條例草案，官員也在法案委員會上回答過很多次問題，強調取消強積金對沖已在社會醞釀超過十年，在立法會討論過很多次，也得到廣泛的支持。 她坦言近日出現「暫緩」的聲音是意料之外：「因為真係傾好晒，亦都為咗有個更好嘅共識，特區政府已經落水好深，我哋將會提供大量公帑幫僱主，尤其中小企去適應取消對沖後嘅情況。」

林鄭認為在未來兩個月，如果立法會願意為市民和勞工作出貢獻，一定可以完成這件事：「因為比呢條條例複雜好多倍嘅完善選舉制度條例，只係花咗44日，可以由提出到通過，所以呢一種效率我哋係見過。」她呼籲立法會內的黨派和各界別代表，要以勞工權益為依歸，盡快通過條例。