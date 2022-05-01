勞動節｜強積金破紀錄單年沖走67億　勞工界：取消對沖睇政府決心

基層打工仔在五一勞動節除希望有合理工資及工時，亦關心勞碌一生後的退休保障。強積金作為本港僱員退休生活重要支柱，《香港01》翻查有記錄以來的積金局報告，卻發現每年打工仔被「沖走」的金額節節上升，2021年更破紀錄共沖走66.6億元，相較疫情前的2019年上升42.6%。



政府雖預計最快2025年正式取消強積金對沖，惟近日有商界代表及立法會議員提出暫緩取消對沖的修例工作，恐再現暗湧。有勞工界代表稱，推行取消強積金對沖最重要政府有決心及意志，坦言制度已沖走超過500億，若再延誤，會令市民懷疑政府改革社會問題的決心；另有學者指出，制度改變不易，而且時機不佳，令政府責任大爭，呼籲特首選舉唯一候選人李家超就取消對沖議題表態，令各界安心。



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疫情兩年沖走123.9億 較疫前兩年升36.6%

強積金被用以抵銷遣散費及長期服務金的機制（俗稱對沖機制）向來為人詬病，而新冠疫情下各行各業亦受打擊，不少公司倒閉或裁員，去年打工仔的強積金對沖金額高達66.6億元，創有紀錄以來新高。疫情兩年以來，對沖的強積金供款已高達約123.9億元，較2018及19年總額的90.7億上升36.6%。

去年打工仔的強積金對沖金額高達66.6億元，創有紀錄以來新高。（資料圖片）

2021年破紀錄單年沖走67億 批發、零售、飲食業重災

積金局回覆《香港01》查詢表示，去年對沖數目最多的行業為「批發/零售/進出口貿易業」，有9,400宗，佔整體的18.1%；其次為「飲食業」的5,800宗，佔整體11.2%，建造業、運輸業則分別以4,900宗、4,400宗排名第三及第四。

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強積金成立至今沖走逾500億 勞工界形容不只是勞權問題

工聯會立法會議員鄧家彪表示，由推行強積金至今，打工仔被沖走的退休保障已超過500億，一個如此艱難的議題，去到有方案、有共識，已經不只是勞工權益問題，若果再有延誤，會令市民懷疑政府改革社會問題的決心。

鄧家彪指若果今次再有延誤，會令市民懷疑政府改革社會問題的決心。（資料圖片）

工聯會鄧家彪：取消對沖再延誤市民會懷疑政府改革決心

他又指，強積金作為退休保障，未能取消對沖亦會動搖市民改善安老、養老的信心，「最緊要政府有決心、意志。」他又指，修例只是整個取消對沖第一步，2025年方會實行，若果商界對細節有問題，可留待後續再討論。

取消對沖政治角力 學者冀李家超可一鎚定音

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初則指，取消強積金對沖本身好複雜，估計今次事件是商界一貫「出口術」做法，從資助額而言，政府推出的方案補貼金額大，強調制度改變不易，加上屬政治角力，故此政府必須承擔，只是「時機唔好」，現時市道仍差，令商界容易擔心，亦有更大理由將更多責任拋給政府。

歐陽達初指制度改變不易，政府必須承擔。（資料圖片）

他續指，就過往做法而言，「政策去到依個地步好難成個推倒，但可能會拖慢進度」，而勢頭上新一屆政府似乎會於民生議題上「做多點」，但暫時未聽到特首候選人李家超對議題有明確表示，預料如果有一鎚定音態度，會令各界安心。