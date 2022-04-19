返母校送物資　張國鈞曬小六照　吳傑莊細個肥嘟嘟？︱政壇諸事町

全港小學今起（19日）分階段恢復面授課，立法會議員張國鈞和吳傑莊返回位於屯門的母校，向小師弟及師妹捐贈快速測試劑及兒童口罩。張國鈞在社交網站上載了自己小學旅行的舊照，以及吳傑莊升中前「肥嘟嘟」的班相，考考網民眼力。



黃圈是小六時的吳傑莊。（張國鈞Facebook）

同年出世的張國鈞和吳傑莊，原來小時候都是「屯門之友」，不過就讀不同小學，張國鈞讀樂善堂梁黃蕙芳紀念學校，而吳傑莊就讀台山商會學校。兩人今早（19日）相約，連同屯門區議會主席陳有海返母校送物資，為小師弟及師妹打氣。

張國鈞女兒讀小三 疫情持續兩年未參加過運動會

張國鈞上載了一張小六學校旅行的泛黃舊照，笑稱是「一千零一張嘅小學相」。他也公開了吳傑莊攝於1986年的班相，問網民是否認得兩人。回憶小時候，張國鈞指，這兩年的疫情影響了這一代的學校生活，自己女兒就讀小三，仍未有機會參加學校運動會，今日女兒只是恢復網課已經興奮不已，大清早五時多已起床換校服準備上課。

吳傑莊則指，長時間的網課除了影響學習進度，也令同學們錯失了不少校園生活。雖然現在恢復面授，同學仔須每朝提早起身快測，但為免疫情反彈仍要謹慎為上。