特首選舉︱狄志遠缺席李家超造勢會　新思維周六定投票立場

特首選舉將於周日（8日）舉行，唯一候選人李家超今日（6日）在會展舉行造勢大會，有過千人出席。



不過非建制派的選委兼立法會議員、新思維主席狄志遠，今日並沒有出現。他向《香港01》表示下午有事未能出席，希望在投票日至新政府上任期間，可與李家超有更多交流。



評李家超落力 暫未有投票意向

狄志遠今日較早時間出席立法會會議，不過就因個人事務而未能出席李家超造勢大會。他說新思維明天將會舉行會議，討論投票意向，現時未有決定。

對於李家超的造勢大會，狄志遠指見到李家超落力去做，提到的事項亦愈來愈細緻，但由於今次選舉舉行得較為匆忙，很多政策未夠時間「諗通」。

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冀多交流具體政策內容

李家超當選相信已無懸念，狄志遠期望當選至上任的一段時間內，李家超可以多與市民和社會團體深入討論各項工作。他指李家超提到要協助青年向上游，而具體怎樣做就需要研究。此外狄志遠亦關注老人院發展情況，希望可以增加資源和宿位，這些都希望李家超當選後與繼續詳細討論。

狄志遠相信，李家超上任的頭100日至半年，將會處於「蜜月期」，希望對方在這段時間內定下工作目標，落力做到他提出目標，例如建立關愛共融、包容多元的社會，認為如果李家超能達成目標、發揮得好，對於下屆政府施政開局很有幫助。

狄志遠又指，新思維早前已經提交了意見書，提出青年、安老等多方面意見，希望日後也能多些交流。