政協委員賀李家超當選　汪洋：建設「愛國愛港」力量必然且緊迫

十三屆全國政協第62次雙周協商座談會昨日（13日）在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於港澳工作的重要論述精神，深刻認識提升「愛國愛港愛澳」力量能力建設的必然性和緊迫性，堅持「愛國者治港」、「愛國者治澳」根本原則。

他稱要堅持大團結大聯合，聚焦骨幹力量，夯實基礎力量，培育新生力量，努力提升政治把握能力、思想引領能力、團結協作能力、聯繫群眾能力、解決問題能力，助推特區實現良政善治，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。



委員倡打造有擔當的管治及公務員團隊

11位政協委員和特邀代表在會上發言，90多位委員在全國政協委員履職平台上發表意見。委員對李家超高票當選香港特區新一任行政長官人選表示祝賀，對香港和諧穩定和繁榮發展充滿信心。委員建議，要把提升港澳管治團隊政治水平和管治能力擺在突出位置，以憲法、《基本法》教育和國情教育為抓手，以維護國家和港澳整體利益為依歸，努力打造胸懷「國之大者」、善解民生難題、具有擔當情懷的特區管治團隊和公務員隊伍。

他們建議要引導「愛國愛港愛澳」政團社團提高政治站位、找准自身定位、把握工作重心、推進自我革新、加強內部管理，堅持基層化、年輕化、新型化方向，進一步拓展聯繫面，增強影響力。要優化港澳政協委員隊伍結構，支持引導港澳政協委員在凝聚共識上當好示範引領，在建言資政上主動擔當作為，在復雜鬥爭中敢於發聲亮劍。要持續強化港澳青少年愛國主義教育，優化教育、輿論、司法等社會環境，確保「愛國愛港愛澳」精神薪火相傳、「一國兩制」事業後繼有人。