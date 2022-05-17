架構重組｜葉劉：律政司副司長主責宣傳　張國鈞稱有助政治解說

新政府架構重組方案出爐，大致採納現屆政府提出的「三司十五局」藍圖，額外增設3個「副司長」職位。民建聯立法會議員張國鈞表示，有關建議討論多時，立法會原則上同意建議，認為能更有效處理工作量較大的政策範疇。對於增設律政司「副司長」，他認為有助加強政治解說工作。

身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀，認同政府要加強統籌，政務司司長和財政司司長每日須參與多個會議，可作統籌的時間不多，增設副司長將有助統籌工作。她稱據了解，增設律政司副司長一職是為了加強宣傳《基本法》和法治的工作。



入閣？張國鈞：真係發生時會再回應

張國鈞稱，過往部分政策局的工作量較大，今次架構重組方案能更有效處理相關問題，將創新及科技局改名為「創新科技及工業局」，有利再工業化的發展。他說，三司工作繁重，設立副司長可減輕他們的工作量，又提到律政司的工作很多時候須作政治解說，以往由公務員負責，缺乏政治支援，設立律政司「副司長」能加強政治游說工作，增加與政黨和無黨派議員的聯繫。

被問到會否加入新一屆政府，張國鈞指目前未有新計劃：「到真係發生的時候，我會再回應大家。」

留任行會成員？葉劉：由李家超決定

葉劉淑儀表示，目前部分外國媒體和外國政府不了解、甚至抹黑香港法治，政府要加強宣傳《基本法》和司法仲裁工作，相信會是律政司「副司長」的重要工作。她說，立法會已成立委員會討論政府架構重組方案，有信心可在7月1日前完成相關程序。

她指，沒有聽聞有議員加入政府，但即使有也不足為奇，議員是主要官員的其中一個來源。被問到會否加入政府，葉劉淑儀說她絕無興趣返回政府全職工作。至於會否續任行會成員，她稱要由李家超決定。