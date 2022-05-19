新民黨晤李家超推薦人才　葉劉籲動員青年：李未來會多落區

新民黨今午（19日）與候任特首李家超見面，主席葉劉淑儀表示，李家超在會面中解釋政府架構重組的必要，特別在統籌方面的作用，副司長一職能加強跨部門合作，今早候任辦秘書長鄭鍾偉也有進一步講解律政司副司長的職責。

葉劉淑儀表示，新民黨就下屆政府組班向李家超提出不少建議，推薦人才也不局限於黨員，但她不願具體引述會面內容。



李家超舉例疫下屍體逼爆 說明部門協調不足

葉劉淑儀說，李家超舉例第五波疫情中疫歿者眾多，以致醫院殮房不勝負荷，屍體未能及時處理一事，有關工作須由多個部門協調解決，藉此說明架構重組在加強部門協調的重要性。她說，新民黨趁機向李家超提出四個主要問題，重點討論加強地區工作統籌，將地區服務做得更好、更全面，該黨支持李家超在政綱中提出的18區地區服務和關愛隊伍，亦就地區抗疫工作分享經驗。

她指，民間有很多力量可以協助政府，尤其是青年人，應該多動員青年人與政府合作。葉劉透露，李家超指自己很享受落區，將來會多走入社區。會面也討論到協助中小企融資、虛擬資產發展和數字貨幣等金融議題，葉劉說有替深受疫情影響的旅遊業界，反映公海遊及航班熔斷問題，形容會面是「坦誠的交流」。

副主席黎棟國指，李家超非常仔細聆聽他們意見，也有好好地回應，很期待新一屆政府能夠與地區團體共同努力，共同做好香港的建設。另一副主席容海恩期望新一屆政府能好好運用地區組織及力量協助施政，做到以民為本，令市民感受到政府施政是有效，從而獲得幸福感。