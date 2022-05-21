民協邀馮檢基做顧問　主席廖成利：定位做忠誠反對派

民協今日（21日）舉行執委會會議，商討6月內向候任行政長官李家超提交建議書，尤其希望新政府以兼容態度聆聽不同聲音，修補社會撕裂。民協主席廖成利表示，邀請退黨4年的前主席馮檢基做顧問，形容民協定位是「和理非、務實忠誠反對派」。



6月遞交意見書 倡維持地方行政制度

民協主席廖成利表示，6月將遞交一份意見書予下屆政府，內容將以民生和民主為重點，反映市民訴求，具體包括扶貧、房屋改善、勞工政策；並要求按《基本法》落實雙普選、維持及改善地方行政制度，以至修補社會撕裂。他指，6月11日將舉行擴大會議，於黨內充分討論，其後再於6月內，即李家超上任前，以郵遞方式提交意見書，歡迎下屆政府與民協溝通和討論。

至於未來是否派人參選區議會或立法會，民協副主席李庭豐預料，下一屆政府在地區行政改革會有新措施，須視乎當局如何處理。若地區行政或選舉改革能容納不同意見，不排除派人參選，期望新政府以兼容、兼聽的態度接納不同聲音，甚至反對意見。

廖成利及李庭豐。（高諾恆攝）

擬邀學者、專業界人士成立民協顧問團

此外，會上執委初步建議成立顧問團，目的為從專業人士中取得意見。李庭豐認為，這對民協長遠路向發展有幫助和重要，人選仍在考慮之中，未開始接觸任何人，但民協會物色不同學者及專業界人士。人數上，李庭豐認為質重於量，希望尋找思想方向相近，在重要課題上能夠提供有用方案的人。他指，民協未來方針依然是民主、民生兩者並行，改善社會須透過民主制度吸納不同意見，讓市民一參與。