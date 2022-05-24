民研：10大幸福指數均不足6分　學者稱新舊政府俱無法帶來希望

香港民意研究所今日（24日）公布新一輪政府民望及社會幸福指標。調查顯示，市民對政府的滿意率淨值為負40個百分點，信任率淨值為負11個百分點，與上月沒有大分別。以1至5分量化，滿意程度平均值維持在2.2分，即整體上接近「幾不滿」；信任程度平均值維持2.7分，即整體介乎「幾不信任」及「一半半」之間。

至於社會幸福指標，十項指標首次全部低於6分，最高分為「人身安全」，有5.99分；最低分為「享有政治權利」，僅3.90分。共有7項指標低於5分，反映市民評價偏向負面。



分別59%及46%受訪者 不滿及不信任政府

調查5月12日至20日進行，隨機抽樣電話訪問1,003名香港居民。調查結果顯示，市民對特區政府的滿意率為19%，不滿意率是59%，滿意率淨值為負40個百分點，比一個月前輕微上升2個百分點，平均量值為2.2分，即整體意見接近「幾不滿」。另外，市民對特區政府的最新信任率為35%，不信任率為46%，信任率淨值為負11個百分點，較一個月前下跌3個百分點，平均量值為2.7分，即整體意見介乎「幾不信任」至「一半半」之間。兩組數字均與上月相若。

對社會不滿稍回落 學者籲社會多討論

不過調查發現，市民對社會狀況滿意度有所提升，尤其是對政治狀況的滿意度，最新數字較一個月前上升6個百分點，為負24個百分點，創2011年12月以來新高。民生狀況滿意率為負32個百分點，較上月上升4個百分點。經濟狀況滿意率為負47個百分點，較月前上升3個百分點。但整體平均量值介乎2.3分至2.4分之間，即整體接近「幾不滿」。

香港伍倫貢學院社會科學院講師黃志偉相信，政府滿意率有輕微上升是因為當局沒有公布具爭議性的決策。他提醒，新聞媒體應進一步介紹和跟進重要的政策，給予市民討論空間，讓當局和民意調查機構有效掌握民意，共同找出解決方案，凝聚市民對制度的信心，否則可能造成安穩的假象。

霧鎖維港。（Jacky Lee攝／FB‎社區天氣觀測計劃 CWOS專頁）

9項社會幸福指標同跌 市民對未來悲觀

至於十項社會幸福指標首次全部低於6分，只有「人身安全」、「享有個人自由」及「有合適就業機會」獲得超過5分，分別為5.99分、5.36分，和5.03分，其中「有合適就業機會」較三個月前顯著下跌0.26分。其餘七個指標均低於5分，顯示市民的評價偏向負面。

十個指標有九個都錄得跌幅，僅「兒童快樂成長」一項錄得0.03分的輕微升幅，最新數字為4.56分。而最低分的指標為「生活無憂無慮」和「享有政治權利」，只取得3.92分和3.90分。

香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李敏剛認為，大部分社會幸福指標錄得輕微下跌，反映市民對未來社會及政策環境悲觀，即使調查進行時，當局已放寬社交距離措施，但市民似乎仍對經濟感到悲觀，顯示無論現屆政府還是下任政府的政綱都無法給予市民新希望，值得管治者思考。