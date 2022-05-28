入境7天隔離再縮短？邱騰華：首要考慮防疫　難因經濟原因妥協

日本下月19日起開放外國旅行團入境，香港被列為低風險的「藍組」，入境者不論有否接種疫苗，抵達日本後均毋須檢測或隔離，但港人回港後仍要隔離7天。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（28日）出席電台節目，被問到會否容許旅遊回港港人居家隔離，他稱要視乎整個檢疫安排，病毒不會避開回港旅客，須確保旅遊回港市民在安全情況下隔離，減低社區傳播風險。

至於會否放寬入境防疫要求，邱騰華指，本港首要考慮是防疫，難以因為經濟原因而妥協，早前縮短檢疫期至7天已令不少人鬆一口氣，屬較容易接受的措施。



邱騰華說，香港在第五波疫情受到很大打擊，目前需要先做好防疫工作，香港是外放型地區，市民會擔心放寬入境限制引來輸入個案，政府要檢視社會有否條件逐步放寬防疫措施。他稱目前情況已比年初大幅改善，包括疫苗接種率提高，特首和食物及衞生局一直檢視本港入境要求，商經局則提出方便營商的建議。

郵輪公海遊行程長 難採用寬鬆熔斷機制

本月中實施的第二階段放寬社交距離措施，包括恢復郵輪公海遊，但政府今年1月初暫停公海遊後，星夢郵輪集團早前申請清盤，皇家加勒比國際遊輪旗下「海洋光譜號」撤出香港，轉移業務至新加坡，暫時未有郵輪公司復辦公海遊。邱騰華說，公海遊可立即啟動，當局一直與食衞局和業界討論安排，如有公司接受，隨時可以開展行程。

對於有人建議公海遊採取如同航空業的熔斷機制，有一定比例確診個案才停航，邱騰華對此有保留，因為飛機航程與郵輪行程不同，動輒歷時數天，防疫措施須可令乘客放心。