分析︱李家超見領導人與歷任三點不同　折射中央未來對港重點？

候任特首李家超昨日（30日）在北京，先從國務院總理李克強手中領取行政長官委任狀，下午獲國家主席習近平接見。因應疫情，李家超北京之行全程閉環管理，今日下午返港才總結行程，而從會面排場、領導人講話等方面，都可見與歷任特首情況有別，部份可能是中央於未來數年對港政策的重點所在。



1. 同場中央官員減少 「社交距離」下無握手？

細看李家超與習近平、李克強見面期間，同場的官員與過往有所分別。李家超上午獲李克強接見時，同場的是主管港澳事務的國務院副總理韓正、國務委員肖捷及港澳辦主任夏寶龍。李家超下午獲習近平接見期間，同場參與的是韓正、夏寶龍。

參考去屆安排，2017年林鄭月娥以候任特首身份上京獲習近平接見時，同場有時任人大委員長張德江（當時負責港澳事務）、時任國家副主席李源潮、時任中共中央辦公廳主任栗戰書、時任國務委員楊潔篪；獲李克強會見期間，同場的是楊潔篪以及另一時任國務委員楊晶。因此，今屆候任特首獲國家主席接見時，同場官員人數比去屆為少。

另外，握手在政治上是甚具象徵意義的行為。2017年林鄭月娥以候任特首身份上京時，有與習近平握手；2012年，當時的候任特首梁振英與時任國家主席胡錦濤見面時，亦有與對方握手。不過是次李家超與兩名中央領導人見面合照時，皆未見與對方握手。

此外，林鄭去屆上京與習近平面對面談話期間，目測二人相距只有約兩步距離；今次李家超則與習近平相距較遠，未知是否受疫情影響，出於領導人的安全考慮，需要保持社交距離。與習近平會面的場地，亦由以往的中南海，改為釣魚台國賓館。

▼過去候任特首與領導人見面時情況▼



2. 加上「充分信任」說法 更強調國家安全

細聽今次領導人對李家超的講話內容，與國安相關內容明顯增多，其中習近平先讚揚李家超愛國愛港、立場堅定、敢於擔當，過去在不同崗位上，對於維護國家安全及香港繁榮穩定履職盡責、作出貢獻。有熟悉國情人士表示，中央經歷過去幾年於香港發生的事情後，明顯比之前更重視國安，講話內容有此轉變亦是意料之中。

此外，過往特首或候任特首上京見領導人時，領導人一般的標準說法，都會先「充分肯定」特首的工作，全力支持特區政府依法施政，然後再說出中央對特區政府的期望。今次習近平提到「充分信任」李家超一詞，至少於過去兩屆候任特首上京期間，領導人皆未提及。

3. 重申「全面管治權」

自2014年國務院的「一國兩制」白皮書後，中央強調對香港落實「全面管治權」，但於上屆林鄭月娥上京領取委任令期間，領導人未有直接提及此議題。是次李克強接見李家超期間，則表明中央政府繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，並落實好中央對特區全面管治權和「愛國者治港」。

李克強於今年兩會政府工作報告中，在港澳部份上首次提及落實中央對特區「全面管治權」，堅定落實「愛國者治港」。李家超於當選翌日拜訪中聯辦期間，中聯辦主任駱惠寧也提及將「一如既往推動落實中央對港全面管治權」。

有資深建制派分析，經歷2019年事件後，中央更加明白到將「全面管治權」落到實處的重要性，政策明顯有變。李克強的說法，一定程度預視中央日後對香港管治會有更多實際的參與。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：香港疫情未受控仍獲親身接見 已是非常大禮遇

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，相信李家超未有與領導人握手是出於疫情考慮，舉例指國務委員兼外長王毅近期出訪時都沒有與別國政要握手，因為社交距離需要。「如果不是因為疫情，國家領導人一定會熱情接待李家超，盡力提升他在香港人心目中的威信。」

他又指，在香港疫情未完全受控之下，領導人仍然願意與李家超近距離見面，已是非常大的禮遇，舉例指習近平自疫情兩年前出現以來，未曾踏出國門一步，見別國政要、聯合國官員也多用視像形式，連林鄭月娥於2021年初述職都要改用視像，顯示中央領導人對李家超高度重視。

至於習近平在講話中加入「充分信任」一詞，劉兆佳認為不用解讀太多，因為在現時制度下當選特首，已顯示中央對該人的信任。