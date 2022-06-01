議員關注「長新冠」支援不足　麥美娟嘆染疫後3個月先有人搵

立法會今日（1日）召開大會，工聯會立法會議員麥美娟問政府對新冠康復者的支援、對「長新冠」現象的認識等。食物及衞生局局長陳肇始指，政府及醫管局一直有提供協助及進行後遺症研究。不過麥美娟慨嘆，自己2月染疫，直至上星期才收到醫管局聯繫，相隔3個月，效率相當不足。



陳肇始表示，第5波疫情已受到遏制，政府一直有向康復者提供支援，醫管局也會跟進出院人士情況，另外與大學等機構合作研究「長新冠」現象，了解未來的治療策略及方法，同時密切留意世界衞生組織的最新指引。此外，政府對兒童、長者有特別支援，其中對長者會協助他們接受中醫服務。

陳肇始：醫管局會跟進出院人士情況

麥美娟反映在疫情高峰期中，很多病人沒機會求醫：「好似我咁，我2月尾中，去到上星期、即係3個月之後，先收到醫管局通知叫我去申報。」

勞工界議員周小松則建議政府參考2003年沙士後的做法，成立信託基金幫助有需要的康復者。選委界議員陳凱欣建議政府另設康復者指定診所，並將現時已關閉的臨時隔離設施，改為康復者診所提供一站式服務。陳肇始表示會視乎數據及整體情況，好好考慮議員的意見。

陳肇始：免費中醫治療逾3萬康復者參與

陳肇始指出，食衞局在2020年4月推出中醫門診特別診療服務，也在全港18區的中醫診所暨教研中心，為合資格人士提供不多於10次的免費中醫內科康復治療，至今已逾3萬名康復者參與，合共提供9.3萬次診療。此外，政府在2月動員中醫師參與診療服務，為院舍長者提供康復治療，至今有超過240間院舍參加，提供超過1萬多次的診療。

此外，陳肇始表示，醫管局的數據實驗室及分析平台正持續收集康復者的醫療大數據。醫療衞生研究基金由2020年4月起合共批出5.45億元，進行70項醫學研究項目，其中包括7項與長新冠有關的項目，包含對患者的身心影響、精神後遺症等方面研究，希望改善康復者生活質素。