沙半山手記｜鄧炳強升官需等一等？　AO黨或冷手執個熱煎堆

踏入六月，現屆林鄭月娥政府步入倒數，候任特首李家超組閣轉入直路，下屆管治團隊的輪廓開始隱現──現任特首辦主任陳國基極可能「跳兩級」，升任港府第二把交椅政務司司長，而財政司司長陳茂波和律政司司長鄭若驊亦盛傳連任，下屆三司大抵敲定！

至於新設的副司長位置，發展局局長黃偉綸被視為財政司副司長大熱，一度被傳是政務司副司長黑馬的保安局局長鄧炳強，則升遷存在變數，有指下屆特首與政務司司長都是紀律部隊出身，政務司副司長不宜來自同一系統。如果此言屬實，AO黨或可冷手執個熱煎堆，在下屆政府仍大有發揮空間。



公務員事務局局長聶德權。（資料圖片／林劍攝）

下屆政務司轄下9局 5局局長傳離任或正懸空

沙半山沒有收到小道消息，只是憑基本邏輯推敲，AO黨在下屆政府雖然已失去昔日主導地位，但仍有廣闊施展空間。以政務司副司長人選為例，倘一如傳聞，並非來自保安系統官員，政務官系統就成大熱。

環顧下屆三司十五局，隸屬政務司的有九個政策局，撇除保安局局長鄧炳強和政制及內地事務局局長曾國衞（同為武官出身），勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局（下屆稱醫務衞生局）局長陳肇始盛傳將不再連任，民政及青年事務局、新設的文化體育及旅遊局的局長職位正懸空，環境局（下屆稱環境及生態局）局長黃錦星亦傳有意離開熱廚房，剩下來的，就只有公務員事務局局長聶德權和教育局局長楊潤雄，而二人都是出身自政務職系。

如果說，李家超、陳國基都是從保安範圍「半途出家」，擔任港府第一、第二把交椅，政務司副司長最好由熟悉政府內部運作的問責局長出任，那麼，聶德權和楊潤雄就自然成為「唯二」人選了。

也不是不能從財政司轄下的幾個局長物色人選，但商務及經濟發展局局長邱騰華亦被傳將離任；運輸及房屋局（下屆將一拆為二）局長陳帆須負責重中之重的房屋政策，不宜從財爺陳茂波身邊挖走；財經事務及庫務局局長許正宇入政府年月尚淺；創新及科技局局長楊偉雄在政圈聲評不算突出，故都未被視為潛在人選。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片/張浩維攝）

聶德權早入政府 在AO系統擁先天優勢

翻查資料，楊潤雄比聶德權年長一歲，但聶德權更早加入政府，1986年便考進政務職系，比楊足足早了6年。從政務系統論資排輩的傳統，聶德權晉升政務司副司長的「先天優勢」較大，加上政界流傳，他獲特首林鄭月娥向中央力薦，聶作為現屆問責班子中僅有的三名資深政務官之一，仕途更上一層樓，不足為奇。無怪乎，日前林鄭月娥罕有地兩度公開盛讚鄧炳強，其中在沙頭角碼頭開放儀式致辭時，更主動拍掌，歡呼帶動在場人士起哄，向鄧炳強致意，外界紛紛猜測，這是因為林鄭知道「愛將」聶德權有望升任副司長，故特意向「大熱倒灶」的鄧炳強拋橄欖枝，以作安撫。

楊潤雄獲委入資審會 通過中央信任一關

不過，正如已故資深體育新聞主播伍晃榮的名言：波係圓嘅。世事往往難料，尤其是現時中央用人常出其不意，去年又有誰會想到，李家超會獲晉升為政務司司長，往後更當上港府阿一？所以政務司副司長花落誰家，至今仍然無人敢說死。有政界人士特別提醒沙半山，月前中央任命楊潤雄，填補徐英偉被免去民政事務局局長後懸空的候選人資格審查委員會成員空缺（財政司司長陳茂波填補李家超的資審會主席之位）。資審會的其他官守成員，就只有政制及內地事務局局長曾國衞，以及保安局局長鄧炳強，楊潤雄可與其並列，反映已通過中央信任一關，其獲信任程度甚至高於其他問責局長。

發展局局長黃偉綸。（資料圖片／余俊亮攝）

當然，政務官的特質是通才訓練，聶德權也好，楊潤雄亦好，除了升任政務司副司長一途，還有其他職位調動的可能性。所以政圈有傳，曾任社會福利署署長的聶德權，也是平調擔任勞工及福利局局長人選之一，而楊潤雄亦有傳或會出任文化體育及旅遊局長，又或商經局局長，而其教育局局長職位，則交棒副局長蔡若蓮。

外間對下屆問責團隊的人選揣測多多，一來因為除三司和個別局長人選外，其他位置誰屬，大多仍是諱莫如深，二來在AO通材原則下，聶德權和楊潤雄可「走位」路徑眾多，不能低估其可能性。但怎說也好，聶德權、楊潤雄，加上黃偉綸，都是政務官出身，無論誰人升官，誰人平調，誰人原位留任，「AO黨」在下屆政府仍然「有得玩」，畢竟特區政府是一部龐大而複雜的行政機器，熟手技工仍有其一定程度上的存在價值。

政制及內地事務局局長曾國衞。（資料圖片／羅君豪攝）

曾國衞在北京行走多年 仕途同樣不容低估

說回兩名來自保安系統的問責局長鄧炳強和曾國衞，有接近北京消息人士分析，前者固然在建制圈子人氣極盛，後者在北京行走多年，仕途同樣不容低估，二人中其中一人升官，乃遲早之事，未來就看二人的表現和運氣了。