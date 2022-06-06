公務員總工會譴責個別立會議員嘩眾取寵　為博掌聲亂批評令人心寒

立法會本月2日辯論新民黨李梓敬提出的「改革公務員制度 提升政府效能」議案，會上多名建制派議員批評公務員表現，有人提出要淘汰10%最差公務員，引起反彈。公務員總工會今日（6日）發聲明，譴責個別立法會議員發言偏激、主觀武斷，「議會淪為單方面情緒宣泄，作出不合理指控的場地」，批評有關議員嘩眾取寵、「一竹篙打一船人」，「為博取一時掌聲所作出的不合理負面評論及建議無助社會的團結與公共服務的提升，令人心寒不已」。



指社會有系統性批判公務員風氣

公務員總工會主席馮傳宗指，過去大半年，社會上存在系統性針對公務員的不合理批判風氣，部份政治人物把施政缺失與一切有關對政府不滿的帳都全歸公務員的頭上，令情況持續惡化。

工會發出三點聲明，包括對改革公務員制度倡議持正面態度，主張在充分諮詢情況下與時並進，從激勵加強誘因及加快處理不合格公務員兩方面著手改革升遷解僱制；「政府主管當局」儘快向市民及立法會議員全面說明公務員工作、參與抗疫工作實況；立法會選舉的成功體現「愛國者治港」進一步落實，惟議員論政必須基於事實與根據，主觀憶測、不合理不可行的建議與及對公務員以偏概全的評論都是不負責任。

《香港01》昨報道，部分新議員為爭取表現，在議員議案提出多個修訂，以確保有發言機會，引起資深議員不滿；個別議員發言內容亦惹爭議，例如「專業動力」林素蔚建議設立合適賞罰機制，向表現最差10%公務員發警告信，以至凍薪、革職。

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